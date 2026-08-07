ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Σήμερα η κλήρωση – Αντίστροφη μέτρηση για τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών

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ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Σήμερα η ηλεκτρονική κλήρωση για τις ισοβαθμίες – Πώς θα κριθεί η σειρά

Στην ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής κληρωτίδας για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 προχωρά σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, το ΑΣΕΠ, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Η διαδικασία αφορά την αντιμετώπιση των περιπτώσεων απόλυτης ισοβαθμίας και θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ, παρουσία συμβούλου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Ποιους εκπαιδευτικούς αφορά η διαδικασία

Η 1ΓΕ/2026 (ΦΕΚ 21/τ.ΑΣΕΠ/29.04.2026) αφορά τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και τον κλάδο ΠΕ79, με τις ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. Η κατάταξη πραγματοποιείται κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση.

Αντίστοιχα, η 2ΓΕ/2026 (ΦΕΚ 22/τ.ΑΣΕΠ/29.04.2026) αφορά εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΠΕ της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Πώς λειτουργεί η ηλεκτρονική κληρωτίδα

Το ΑΣΕΠ θα ενεργοποιήσει ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας, η οποία βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας και εφαρμόζεται μεταξύ όλων των υποψηφίων, ανά προκήρυξη.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4589/2019 και στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021, όπως ισχύουν.

Σκοπός είναι να επιταχυνθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων, καθώς με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πραγματοποίηση ξεχωριστών κληρώσεων μεταξύ των υποψηφίων που θα βρεθούν σε απόλυτη ισοβαθμία.

Τι θα εμφανίζεται στους προσωρινούς πίνακες

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν από το ΑΣΕΠ θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο.

Όπου προκύπτει απόλυτη ισοβαθμία, τη σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθορίζει αυτός ο αριθμός. Συγκεκριμένα, θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο τυχαίο αριθμό.

Η σημερινή ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής κληρωτίδας αποτελεί, επομένως, ένα από τα βήματα που προηγούνται της έκδοσης των προσωρινών πινάκων για τις δύο προκηρύξεις της Γενικής Εκπαίδευσης.