Ιός Δυτικού Νείλου: Στο «κόκκινο» φέτος η Αττική – Πώς μεταδίδεται, ποια είναι τα συμπτώματα, ποια είναι τα μέτρα προστασίας

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Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, σε συνέντευξή του την Παρασκευή (7/8), αναφέρθηκε στις εξελίξεις για τον ιό του δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Επεσήμανε ότι η Αττική φέτος είναι στο "κόκκινο", μίλησε για τα συμπτώματα αλλά και το πώς μπορούν να προστατευτούν οι πολίτες.

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, κληθείς να απαντήσει για τις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» στη χώρα, μίλησε για την «Αττική, περισσότερο νότια και ανατολική», ενώ διευκρίνισε ότι «τα νησιά που θα γεμίσουν από κόσμο δεν έχουν ιδιαίτερα κρούσματα».

Για τον αριθμό των κρουσμάτων, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, είπε ότι «είμαστε λίγο παραπάνω από πέρυσι και αυτό σημαίνει πρέπει να προσέχουμε, να φοράμε μακριά παντελόνια ειδικά τη νύχτα, να βάζουμε αντικουνουπικά, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά χώρου και μια απλή πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα που πέφτει στα πόδια γιατί με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύονται έντομα που δεν είναι δυνατά στο πέταγμα όπως τα κουνούπια».

Πώς μεταδίδεται ο ιός και ποια είναι τα συμπτώματα

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ είπε ότι «μεταδίδεται με το κοινό κουνούπι και υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης από το 2010». Σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, τόνισε ότι «συνήθως προκαλεί μια ασυμπτωματική λοίμωξη αλλά σε ένα ποσοστό 20% κάνουμε πυρετό σαν απλό κρυολόγημα και σε κάτω από 1% μπορούμε να κάνουμε σοβαρά προβλήματα από τον εγκέφαλο ή τους μήνιγγες». Ωστόσο, όπως επεσήμανε, «αν δω ότι μαζί με τον πυρετό αρχίζω να έχω έντονο πονοκέφαλο και ζαλάδα, να μην καταλαβαίνω τον χώρο και τον χρόνο, αρχίζω να παραπατάω, άμεσα πρέπει να απευθυνθώ σε γιατρό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σπάνια κάποιος που θα νοσήσει θα θυμηθεί ότι 4 ημέρες πριν τον τσίμπησε κάποιο κουνούπι. Τα συμπτώματα θα εμφανιστούν μέρες μετά γιατί χρειάζεται χρόνο ο ιός να πολλαπλασιαστεί και να τα δώσει».