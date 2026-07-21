Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού

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Σε νέα φάση περνά η δημόσια τουριστική εκπαίδευση, καθώς υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μετατροπή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Τουρισμού σε Πειραματικές.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, φιλοδοξεί να ενισχύσει τη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δημιουργώντας ένα πανελλαδικό δίκτυο σχολών με σύγχρονες ειδικότητες, καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και αυξημένες δυνατότητες πρακτικής άσκησης.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μετατροπή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Τουρισμού σε Πειραματικές υπέγραψαν η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης.

Με την απόφαση αυτή δημιουργείται ένα πανελλαδικό δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και την προσαρμογή της στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Οι σχολές που μετατρέπονται σε Πειραματικές

Συγκεκριμένα, σε Πειραματικές μετατρέπονται οι ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής, Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Οι συγκεκριμένες σχολές θα πλαισιώσουν την ήδη λειτουργούσα Πειραματική ΣΑΕΚ Μακεδονίας, συγκροτώντας ένα ενιαίο δίκτυο σύγχρονης και καινοτόμου τουριστικής κατάρτισης σε ολόκληρη τη χώρα.

Έμφαση στις νέες ειδικότητες και την καινοτομία

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, η λειτουργία των ΣΑΕΚ ως Πειραματικών θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων, την ευέλικτη αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και την υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και διεθνών καλών πρακτικών.

Παράλληλα, προβλέπεται στενότερη συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις, επαγγελματικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου.

Στόχος η ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων.

Όπως επισημαίνεται, η μετατροπή των ΣΑΕΚ σε Πειραματικές αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία των καταρτιζόμενων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσα από σύγχρονα προγράμματα σπουδών και αυξημένες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη αυτή, η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, σημείωσε ότι οι σχολές του υπουργείου «πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στην επαγγελματική κατάρτιση και στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να εργαστούν στον τουρισμό».

Όπως υπογράμμισε, τα ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας ξεπερνούν το 90%, στοιχείο που, σύμφωνα με την ίδια, αποδεικνύει τη δυναμική και τη σημασία της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης για έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.