Μετατάξεις εκπαιδευτικών: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα ονόματα

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Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ Γ’ 4066/18-8-2026 με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και σε κενές οργανικές θέσεις για το 2026.

Οι μετατάξεις πραγματοποιούνται με την 107886/Ε4/13.08.2026 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφορούν συνολικά 26 εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΒΠ. Ειδικότερα, μετατάσσονται 14 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 8 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 4 μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Στην απόφαση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των μετατάξεων, προκειμένου να ξεκινήσει έγκαιρα και ομαλά το σχολικό έτος 2026-2027. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ενώ όσοι μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στην αντίστοιχη κατηγορία.

Συνολικά 26 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σε κενές οργανικές θέσεις. Τα ονόματα περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Γ’ 4066/18-8-2026.

Ποιους αφορούν οι μετατάξεις

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι μετατάξεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, 14 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις.

Αντίστοιχα, σε κλάδους ΕΕΠ και σε κενές οργανικές θέσεις μετατάσσονται 8 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, η απόφαση περιλαμβάνει τη μετάταξη 4 μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Η πρόσκληση για τις μετατάξεις

Η διαδικασία συνδέεται με την 52463/Ε2/30.04.2026 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Η ίδια πρόσκληση αφορούσε επίσης εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής για μετατάξεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2026.

Για την έκδοση της απόφασης ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι σχετικές πράξεις και βεβαιώσεις των ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΕΕΠ, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, καθώς και τα σχετικά στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχος η ολοκλήρωση πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Στην υπουργική απόφαση γίνεται ειδική αναφορά στην ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι μετατάξεις, προκειμένου να εκκινήσει έγκαιρα και ομαλά το σχολικό έτος 2026-2027.

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη διαδικασία για τους 26 εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΒΠ που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες της απόφασης.

Τι ισχύει για βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΒΠ που περιλαμβάνονται στην απόφαση μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ήδη κατέχουν.

Για όσους και όσες μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο προβλέπεται ότι θα πρέπει να γίνει νέα βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη στον αντίστοιχο βαθμό και κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.

Τα ονόματα των μεταταχθέντων περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΦΕΚ Γ’ 4066/18-8-2026.

ΦΕΚ