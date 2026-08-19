Σχολικές αργίες 2027: Το πλήρες ημερολόγιο

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Το 2027 επιφυλάσσει μια ιδιαιτερότητα, καθώς η Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο.

Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκινά τον Σεπτέμβριο και μαζί της επιστρέφει το καθιερωμένο ημερολόγιο με τις εθνικές επετείους, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται το ημερολόγιο του 2027 σημαίνει ότι δύο ημερομηνίες δεν θα προσφέρουν στους μαθητές πρόσθετη ξεκούραση.

Η Πρωτομαγιά μέσα στις διακοπές του Πάσχα

Η πρώτη περίπτωση αφορά την Πρωτομαγιά, η οποία συμπίπτει με την περίοδο των πασχαλινών διακοπών.

Οι διακοπές του Πάσχα για το σχολικό έτος 2026-2027 αναμένεται να αρχίσουν τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 και να ολοκληρωθούν την Κυριακή 9 Μαΐου, με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

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Έτσι, η Πρωτομαγιά δεν δημιουργεί πρόσθετη ημέρα χωρίς μάθημα, αφού τα σχολεία θα βρίσκονται ήδη σε περίοδο διακοπών.

Ακόμη και η μεταφορά της αργίας στην επόμενη εργάσιμη ημέρα για τους εργαζομένους δεν συνεπάγεται αντίστοιχη πρόσθετη σχολική αργία, καθώς οι μαθητές θα εξακολουθούν να βρίσκονται στις πασχαλινές τους διακοπές.

Με κλειστά σχολεία και του Αγίου Πνεύματος

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η οποία το 2027 πέφτει στις 21 Ιουνίου.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί αργία για πολλές κατηγορίες εργαζομένων και μπορεί να δημιουργήσει τριήμερο. Για τους μαθητές, όμως, δεν αλλάζει τίποτα στο σχολικό ημερολόγιο.

Μέχρι τότε η σχολική χρονιά θα έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα σχολεία θα έχουν κλείσει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Επομένως, ούτε η συγκεκριμένη αργία θα προσφέρει μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης από τα μαθήματα.

Δύο αργίες χωρίς «κέρδος» για τους μαθητές

Το ημερολόγιο της σχολικής χρονιάς 2026-2027 διαμορφώνεται, συνεπώς, με δύο αργίες που δεν θα μεταφραστούν σε πρόσθετες ημέρες αποχής από τα μαθήματα.

Η Πρωτομαγιά θα βρει τους μαθητές σε πασχαλινές διακοπές, ενώ η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έρθει μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Οι αργίες του 2027

Ημέρα Παρασκευή θα υποδεχθούμε το νέο έτος, το 2027. Η πρώτη ημέρα του χρόνου είναι πάντοτε αργία.

Η δεύτερη αργία του νέου έτους είναι τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου 2027, ημέρα Τετάρτη.

Ακολουθούν:

15 Μαρτίου – Καθαρά Δευτέρα (τριήμερο)

25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου , Ημέρα Πέμπτη

1η Απριλίου – Επέτειος του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 1955-59 , Ημέρα Πέμπτη

30 Απριλίου – Μεγάλη Παρασκευή (δεν αποτελεί για όλους αργία)

1 Μαΐου – Μεγάλο Σάββατο

2 Μαΐου – Κυριακή του Πάσχα

3 Μαΐου – Δευτέρα του Πάσχα

21 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος (τριήμερο)

15 Αυγούστου – Κοίμηση της Θεοτόκου , Ημέρα Κυριακή

1η Οκτωβρίου -Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου , Ημέρα Παρασκευή

28 Οκτωβρίου – Ημέρα του Όχι ,Ημέρα Πέμπτη

25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα , Ημέρα Σάββατο

26 Δεκεμβρίου – Σύναξη της Θεοτόκου , Ημέρα Κυριακή

Πρωτομαγιά 2027: Το πενθήμερο για τους εργαζόμενους

Το 2027 επιφυλάσσει μια ιδιαιτερότητα, καθώς η Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η αργία μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα όταν συμπίπτει με Κυριακή, ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, θεωρείται πιθανό η αργία να μετατεθεί για την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή στις 4 Μαΐου 2027. Αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πέντε συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης, από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Τρίτη του Πάσχα. Αντίθετα, για τους μαθητές δεν προκύπτει κάποια επιπλέον «ωφέλεια», καθώς τα σχολεία παραμένουν ήδη κλειστά λόγω των πασχαλινών διακοπών.