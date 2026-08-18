Βανδάλισαν σχολείο στη Λαμία – Έκκληση να μπουν κάμερες από τη διευθύντρια

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Στόχος διαρρηκτών και βανδάλων έγινε για ακόμη μία φορά το σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αμφιθέας στη Λαμία.

Άγνωστοι δράστες διέρρηξαν την πόρτα του 4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λαμίας, προκαλώντας σημαντικές φθορές στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η διάρρηξη διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 17 Αυγούστου 2026, όταν καθηγητές του σχολείου έφτασαν στις εγκαταστάσεις και αντίκρισαν τις ζημιές. Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε μεταξύ του μεσημεριού της Πέμπτης, 13 Αυγούστου, όταν το σχολείο έκλεισε μετά τη θερινή εφημερία, και του πρωινού της Δευτέρας.

Οι δράστες παραβίασαν πόρτα στην οποία έγραψαν και συνθήματα, ενώ στη συνέχεια κατέβηκαν στο υπόγειο. Εκεί εντόπισαν μπογιές που είχαν απομείνει από πρόσφατες εργασίες συντήρησης και τις έχυσαν στο δάπεδο. Από το γεγονός ότι τα χρώματα είχαν ήδη στερεοποιηθεί, εκτιμάται πως οι πράξεις αυτές έγιναν το βράδυ της Παρασκευής ή το αργότερο το Σάββατο, όπως αναφέρει το lamiareport.

Επιπλέον, οι εισβολείς ξήλωσαν θήκη χαρτιού από τις τουαλέτες, έκοψαν τον σωλήνα του κλιματιστικού στο κυλικείο και, αποχωρώντας, άφησαν φώτα και παράθυρα ανοιχτά.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως οι άγνωστοι δράστες μετέφεραν και τοποθέτησαν ένα παγκάκι από το προαύλιο στο περβάζι μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου.

Πιθανολογείται ότι ήθελαν να πατήσουν σε αυτό για να βρεθούν πάνω από την ταμπέλα του σχολείου, πίσω από την οποία βρίσκονται τα γραφεία των καθηγητών, στα οποία τελικά δεν εισήλθαν.

Έκκληση για να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας

Η Διευθύντρια του Σχολείου Κική Ηλιοπούλου και οι συνάδελφοί της, αν και ανακουφισμένοι από την καταμέτρηση των ζημιών, που δεν ήταν μεγάλες αυτή τη φορά, απευθύνουν εκ νέου δραματική έκκληση για τη φύλαξη των σχολικών εγκαταστάσεων.

Αναγνωρίζοντας ότι η τοποθέτηση σχολικών φυλάκων σε 24ωρη βάση σε όλες τις μονάδες είναι δύσκολη, ζητούν επιτακτικά την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας.

Όπως επισημαίνουν, το σύστημα καταγραφής θα μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο τις ώρες και τις ημέρες που το κτίριο παραμένει κλειστό και έρημο από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια περιστατικά βανδαλισμών έχουν καταγραφεί κατ’ επανάληψη τόσο στο 4ο Λύκειο όσο και στο 4ο Γυμνάσιο, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί κατά καιρούς και στα όμορα 1ο Λύκειο και 1ο Γυμνάσιο Λαμίας.