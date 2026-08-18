Αυτή είναι η νέα σχολική αργία που καθιερώνεται

Ευθύνες στην κυβέρνηση καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώνονται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων καθώς αποκαλύπτεται ένα «καθεστώς ασυδοσίας και αδιαφάνειας» ενώ θέτει ερωτήματα για το πώς θα γίνουν οι νέες αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις.