Συντάξεις χηρείας: Έρχονται αυξήσεις για πάνω από 8.500 συνταξιούχους

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Σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας φέρνει η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο τέλος Αυγούστου. Συνολικά 8.552 συνταξιούχοι του Δημοσίου που είχαν υποστεί περικοπή μετά την πρώτη τριετία θα δουν τη σύνταξη λόγω θανάτου να επανέρχεται στο 70%, εφόσον παράλληλα λαμβάνουν δική τους σύνταξη ή έχουν εισόδημα από εργασία.

Σύμφωνα με την Ημερησία, η αύξηση θα αποτυπωθεί στις συντάξεις Σεπτεμβρίου, οι οποίες για το Δημόσιο είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τα ποσά να πιστώνονται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος της αποκατάστασης υπολογίζεται σε περίπου 4 εκατ. ευρώ τον μήνα, ενώ η μέση μηνιαία αύξηση εκτιμάται περίπου στα 470 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις το όφελος μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς συντάξεις που είχαν περιοριστεί στο 35% επιστρέφουν στο 70%.

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει αναδρομική επιστροφή των ποσών που είχαν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια στους συγκεκριμένους συνταξιούχους του Δημοσίου. Παράλληλα, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων επισημαίνει ότι παραμένουν εκτός της νέας ρύθμισης κατηγορίες δικαιούχων, μεταξύ των οποίων όσοι αφορούν θανάτους πριν από τις 13 Μαΐου 2016, ενώ θέτει ζήτημα και για τις επικουρικές συντάξεις.

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Η νέα ρύθμιση καταργεί την περικοπή της σύνταξης χηρείας μετά την τριετία για δικαιούχους που λαμβάνουν δική τους σύνταξη ή εργάζονται. Για 8.552 συνταξιούχους του Δημοσίου η αλλαγή μεταφράζεται σε άμεση αύξηση από τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως αναδρομικά για τις περικοπές που έχουν ήδη υποστεί.

Από το 35% ξανά στο 70%

Η περικοπή είχε θεσπιστεί με τον νόμο 4387/2016. Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας από την απονομή της σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό περιοριζόταν στο 35%, εφόσον ο δικαιούχος λάμβανε παράλληλα δική του σύνταξη ή εργαζόταν.

Με τη νέα νομοθετική παρέμβαση, ο συγκεκριμένος περιορισμός καταργείται και οι συντάξεις χηρείας που έχουν απονεμηθεί μετά τις 13 Μαΐου 2016 θα εξακολουθούν να καταβάλλονται στο 70% της σύνταξης του θανόντος ή της θανούσας.

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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου που λάμβανε σύνταξη χηρείας 900 ευρώ και, μετά την περικοπή, εισέπραττε 450 ευρώ. Με την επαναφορά στο 70%, το ποσό επιστρέφει στα 900 ευρώ, δηλαδή προκύπτει αύξηση 100% σε σχέση με το μειωμένο ποσό που λάμβανε.

Πότε θα φανούν οι αυξήσεις

Η πρώτη εφαρμογή της αλλαγής θα γίνει στις συντάξεις Σεπτεμβρίου.

Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενώ τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η αποκατάσταση αφορά 8.552 συνταξιούχους του Δημοσίου, με συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος περίπου 4 εκατ. ευρώ τον μήνα και μέση μηνιαία αύξηση περίπου 470 ευρώ ανά δικαιούχο.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τις συντάξεις χηρείας

Ο νόμος 5322/2026 προβλέπει ότι δεν θα γίνεται περικοπή της σύνταξης χηρείας επειδή ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη. Η σύνταξη λόγω θανάτου θα παραμένει στο 70% της σύνταξης του αρχικού δικαιούχου.

Παράλληλα, σε περίπτωση σώρευσης σύνταξης χηρείας και σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων, ενώ για τα ορφανά και από τους δύο γονείς προβλέπεται μία εθνική σύνταξη από κάθε γονέα.

Επιπλέον, διαγράφονται και δεν αναζητούνται ποσά, που σύμφωνα με το κείμενο μπορεί να φτάνουν ακόμη και τις 20.000-30.000 ευρώ, από 80.000 συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα οι οποίες δεν είχαν περικοπεί.

Για τις αγροτικές συντάξεις χηρείας περιορίζεται επίσης η μείωση, καθώς θα περικόπτεται η βασική σύνταξη, αλλά η σύνταξη χηρείας θα παραμένει στο 70%.

Ποιοι μένουν εκτός της νέας ρύθμισης

Οι νέες προβλέψεις δεν εφαρμόζονται στις συντάξεις χηρείας που αφορούν περιπτώσεις πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων και αναφέρει ότι περίπου 100.000 συνταξιούχοι χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος, των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος απεβίωσε πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μένουν εκτός.

Το Δίκτυο επισημαίνει ακόμη ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, ούτε για τις επικουρικές συντάξεις.

Τι ισχύει για τις επικουρικές συντάξεις

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, η νέα παρέμβαση δεν επεκτείνεται στις επικουρικές συντάξεις χηρείας.

Όπως αναφέρει, μετά την παρέλευση της τριετίας εξακολουθούν να περικόπτονται οι επικουρικές συντάξεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με το Δίκτυο να υπολογίζει ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 120.000.

Χωρίς αναδρομικά για τις προηγούμενες περικοπές

Ένα από τα βασικότερα σημεία της ρύθμισης είναι ότι δεν προβλέπεται επιστροφή των χρημάτων που είχαν ήδη περικοπεί από τις συντάξεις χηρείας των δικαιούχων του Δημοσίου.

Η νέα διάταξη αποκαθιστά τη σύνταξη από το 35% στο 70%, αλλά δεν αναγνωρίζει δικαίωμα επιστροφής των ποσών που χάθηκαν μετά τη συμπλήρωση της τριετίας.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων διαφωνεί με αυτή την επιλογή, επισημαίνοντας ότι περίπου 8.500 δικαιούχοι δεν θα λάβουν αναδρομικά για τις περικοπές που υπέστησαν και εκφράζοντας τον φόβο ότι το ζήτημα μπορεί να οδηγήσει σε νέες δικαστικές διεκδικήσεις.