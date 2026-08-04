Ποιοί δικαιούνται το επίδομα 391 ευρώ

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι δικαιούχοι αυξήθηκαν από περίπου 6.300 σε 12.200, ενώ αντίστοιχη άνοδο παρουσίασε και η συνολική δαπάνη για την καταβολή της παροχής.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος βαρηκοΐας – κώφωσης, μετά τη διεύρυνση των προϋποθέσεων χορήγησης της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΑ.

Μέσα σε έναν χρόνο, οι ωφελούμενοι σχεδόν διπλασιάστηκαν, γεγονός που αποδίδεται στις αλλαγές που επέκτειναν το δικαίωμα λήψης του επιδόματος σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το επίδομα χορηγείται σε άτομα με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, χωρίς πλέον να ισχύει ηλικιακός περιορισμός.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η ένταξη των πολιτών ηλικίας 18 έως 65 ετών, οι οποίοι μέχρι την αλλαγή της νομοθεσίας δεν περιλαμβάνονταν στους δικαιούχους του συγκεκριμένου επιδόματος.

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Ύψος επιδόματος και προϋποθέσεις

Το επίδομα βαρηκοΐας – κώφωσης ανέρχεται σε 391 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Για τη χορήγησή του απαιτείται η επίσημη πιστοποίηση της αναπηρίας και η υποβολή της σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

Η μηνιαία δαπάνη για το πρόγραμμα έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς από περίπου 2,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται πλέον στα 4,8 εκατ. ευρώ.

Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν άλλη παροχή ή σύνταξη

Στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση, η οποία είναι μικρότερη από το ποσό των 391 ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τη διαφορά μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού. Αν η άλλη παροχή είναι ίση ή μεγαλύτερη, δεν χορηγείται επιπλέον ενίσχυση.

Παράλληλα, η λήψη σύνταξης δεν αποκλείει τη χορήγηση του επιδόματος. Οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να το λαμβάνουν, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του προγράμματος.

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