Αμοιβαίες μετεγγραφές φοιτητών: Ποιοί μπορούν να τις διεκδικήσουν και ποιές είναι οι βασικές προϋποθέσεις

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Οι αμοιβαίες μετεγγραφές αποτελούν μία από τις δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία σε προπτυχιακούς φοιτητές, δίνοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής θέσεων μεταξύ δύο φοιτητών που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το σχετικό πλαίσιο καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4692/2020, ο οποίος ρυθμίζει συνολικά το σύστημα των μετεγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η δυνατότητα αμοιβαίας μετεγγραφής αφορά φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και επιθυμούν να ανταλλάξουν τη θέση φοίτησής τους. Για να εξεταστεί θετικά η αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία και οι σχετικές κανονιστικές πράξεις του Υπουργείου Παιδείας.

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Οι βασικές προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι βασικές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν:

οι δύο φοιτητές να φοιτούν σε αντίστοιχα Τμήματα,

να βρίσκονται στο ίδιο εξάμηνο σπουδών,

να μην έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης που ορίζει η νομοθεσία,

να υποβληθούν οι προβλεπόμενες αιτήσεις και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες από τα εμπλεκόμενα Τμήματα.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Η νομοθεσία προβλέπει και περιορισμούς στις αμοιβαίες μετεγγραφές, καθώς για ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και γεωγραφικές περιοχές ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές αποσκοπούν στη διατήρηση της ισορροπίας στον αριθμό των φοιτητών και στην εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με το σύστημα μετεγγραφών που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες εξειδικεύονται κάθε ακαδημαϊκό έτος μέσω των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Το γενικό πλαίσιο των μετεγγραφών

Ο ν. 4692/2020 δεν περιορίζεται μόνο στις αμοιβαίες μετεγγραφές, αλλά ρυθμίζει συνολικά το σύστημα των μετακινήσεων φοιτητών μεταξύ των ΑΕΙ. Στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, οι μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, οι μετακινήσεις σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, καθώς και οι κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για σοβαρές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται, πριν από την υποβολή αίτησης, να ενημερώνονται για τις ετήσιες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, καθώς κάθε ακαδημαϊκό έτος εκδίδονται αποφάσεις που εξειδικεύουν τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων.