Πότε είναι η Μεταμόρφωση του Σωτήρος και τι συμβολίζει

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Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς είναι αφιερωμένη στον Ιησού Χριστό και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα της επίγειας ζωής Του.

Η γιορτή τιμάται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου και έχει ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία για τους πιστούς.

Πότε είναι η Μεταμόρφωση του Σωτήρος το 2026

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας.

Οι επόμενες ημερομηνίες είναι:

2026: Πέμπτη 6 Αυγούστου

2027: Παρασκευή 6 Αυγούστου

2028: Κυριακή 6 Αυγούστου

Παρότι αποτελεί μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, η ημέρα δεν είναι επίσημη αργία στην Ελλάδα.

Τι συμβολίζει η Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος αναφέρεται στο γεγονός κατά το οποίο ο Ιησούς Χριστός αποκάλυψε τη θεϊκή Του δόξα στους μαθητές Του. Σύμφωνα με τα Ιερά Ευαγγέλια, ο Χριστός ανέβηκε για προσευχή στο Όρος Θαβώρ, έχοντας μαζί Του τρεις από τους μαθητές Του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη.

Κατά τη διάρκεια της προσευχής, το πρόσωπό Του έλαμψε και τα ρούχα Του έγιναν λευκά και λαμπερά σαν το φως, φανερώνοντας τη θεϊκή Του φύση. Η Μεταμόρφωση δεν σημαίνει ότι άλλαξε η μορφή του Χριστού, αλλά ότι αποκαλύφθηκε στους μαθητές Του η δόξα που ήδη κατείχε ως Υιός του Θεού.

Το θαυμαστό γεγονός στο Όρος Θαβώρ

Η αφήγηση της Μεταμόρφωσης περιγράφεται στα Ευαγγέλια των Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά, ενώ γίνεται αναφορά και στη Β΄ Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ενώ οι τρεις μαθητές παρακολουθούσαν το γεγονός, εμφανίστηκαν δίπλα στον Χριστό ο Προφήτης Ηλίας και ο Μωυσής, συνομιλώντας μαζί Του.

Λίγο αργότερα ένα φωτεινό σύννεφο σκέπασε το σημείο και ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα να λέει: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε». Το γεγονός αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις της θεότητας του Χριστού μέσα στην Καινή Διαθήκη.

Γιατί είναι σημαντική η γιορτή

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος υπενθυμίζει στους πιστούς τη θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού και την προοπτική της πνευματικής μεταμόρφωσης κάθε ανθρώπου μέσα από την πίστη, την προσευχή και τη ζωή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί μία από τις δώδεκα μεγάλες δεσποτικές εορτές και κατέχει ξεχωριστή θέση στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Τι ισχύει με τη νηστεία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Η εορτή της 6ης Αυγούστου συμπίπτει με τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, η οποία θεωρείται από τις αυστηρότερες περιόδους νηστείας του έτους. Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητας της ημέρας, η Εκκλησία προβλέπει κατάλυση ιχθύος, επιτρέποντας την κατανάλωση ψαριού, ενώ η νηστεία συνεχίζεται κανονικά τις επόμενες ημέρες μέχρι την παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ποιοι γιορτάζουν τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Την ημέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου, γιορτάζουν όσοι φέρουν ονόματα που προέρχονται από τη λέξη «Σωτήρας», όπως:

Σωτήρης

Σωτήριος

Σωτηρία

Σωτήρα

Σώτος και Σώτης (κατά τόπους)

Η γιορτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ονομαστικές εορτές του Αυγούστου και τιμάται σε ολόκληρη την Ελλάδα με πανηγυρικές λειτουργίες και τοπικές εκδηλώσεις.