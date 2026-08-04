Σχολεία 2026-2027: Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι – Όσα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί

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Παρότι οι μαθητές βρίσκονται ακόμη σε καλοκαιρινές διακοπές, η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Οι εκπαιδευτικές αρχές οργανώνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί αρχίζουν να προγραμματίζουν την επιστροφή τους στις σχολικές αίθουσες.

Με βάση το ισχύον σχολικό ημερολόγιο, η σχολική χρονιά 2026-2027 θα ξεκινήσει επίσημα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου αποτελεί την πρώτη ημέρα λειτουργίας για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη την Ελλάδα. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην έναρξη της νέας σχολικής περιόδου και δεν περιλαμβάνει κανονική διδασκαλία.

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Μετά τον αγιασμό, οι μαθητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, το πρόγραμμα των πρώτων ημερών και θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία της νέας χρονιάς.

Τι ώρα πραγματοποιείται ο αγιασμός

Οι ώρες διεξαγωγής του αγιασμού διαμορφώνονται από κάθε σχολική μονάδα και ανακοινώνονται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Συνήθως, στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά ο αγιασμός ολοκληρώνεται έως περίπου τις 09:15, ενώ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια πραγματοποιείται λίγο αργότερα, συνήθως έως τις 10:00.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν, ενώ η κανονική διεξαγωγή των μαθημάτων αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πότε επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί

Η επιστροφή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες προηγείται της άφιξης των μαθητών. Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, η παρουσία τους προβλέπεται από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026.

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Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων αξιοποιείται για την οργάνωση της νέας σχολικής χρονιάς και περιλαμβάνει:

τον σχηματισμό και την οργάνωση των τμημάτων,

τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου,

τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων,

την προετοιμασία των σχολικών εγκαταστάσεων,

τη διεκπεραίωση διοικητικών και επιμορφωτικών διαδικασιών.

Η συγκεκριμένη περίοδος θεωρείται καθοριστική για την ομαλή λειτουργία των σχολείων από την πρώτη ημέρα των μαθημάτων.

Τι θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναμένεται προς το τέλος του καλοκαιριού να εκδώσει τις απαραίτητες εγκυκλίους για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι οδηγίες θα αφορούν, μεταξύ άλλων:

τη διαδικασία πραγματοποίησης του αγιασμού,

τη διανομή των σχολικών βιβλίων,

την έναρξη των μαθημάτων,

καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά

Με τον αγιασμό να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην εκπαιδευτική καθημερινότητα έχει ήδη ξεκινήσει. Η πρώτη ημέρα θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τον καθιερωμένο αγιασμό, την παραλαβή των σχολικών βιβλίων και τις πρώτες οδηγίες προς τους μαθητές, πριν από την κανονική έναρξη των μαθημάτων.