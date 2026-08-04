Νέα εποχή στις προσλήψεις: Πώς μπορούν να κάνουν πρόσληψη μέσω κινητού οι εργοδότες

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Ergani app: Σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για προσλήψεις μέσω κινητού

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία θέτει σε λειτουργία το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πραγματοποιούν άμεσα προσλήψεις προσωπικού μέσω κινητού τηλεφώνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Παράλληλα, αναβαθμίζεται και η εφαρμογή myErgani app, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ενημερώνονται και να αποδέχονται ψηφιακά τη σύμβασή τους.

Η νέα εφαρμογή Ergani app απευθύνεται στους εργοδότες και επιτρέπει, μέσα από ένα σύγχρονο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, την ταχεία σύναψη συμβάσεων εργασίας διάρκειας έως δύο ημερών, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία.

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Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani app, ενημερώνονται για τη νέα πρόσληψη, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τους όρους της σύμβασης που έχει συμφωνηθεί με τον εργοδότη και, εφόσον τους αποδέχονται, να την υπογράψουν ψηφιακά.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι με τη νέα εφαρμογή επιταχύνεται και απλοποιείται η διαδικασία των προσλήψεων, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες προσωπικού από το κινητό τους τηλέφωνο, μέσα σε λίγα λεπτά, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερες διοικητικές διαδικασίες. Παράλληλα, όπως σημείωσε, ενισχύεται η προστασία των εργαζομένων και διασφαλίζεται η πλήρης καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους.

Η εφαρμογή προβλέφθηκε στον νόμο 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση χρειάζεται να καλύψει άμεσα ένα έκτακτο κενό ή αυξημένο φόρτο εργασίας.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Ο εργοδότης εισέρχεται στην εφαρμογή Ergani app και καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, όπως:

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την ειδικότητα,

τις ημέρες και ώρες εργασίας,

την αμοιβή,

την ασφαλιστική κάλυψη.

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος ενημερώνεται μέσω του myErgani app, ελέγχει τους όρους της σύμβασης και, εφόσον συμφωνεί, την αποδέχεται ψηφιακά.

Μετά την αποδοχή, ο εργοδότης ολοκληρώνει την υποβολή και το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια για τη δήλωση έναρξης ή λήξης της απασχόλησης.

Μία ενιαία ψηφιακή διαδικασία

Η νέα διαδικασία συγκεντρώνει σε μία μόνο ψηφιακή ενέργεια τρεις μέχρι σήμερα ξεχωριστές δηλώσεις:

την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας,

τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας,

την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Με το νέο σύστημα, το Υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει τη διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας και την προστασία των εργαζομένων.