Διορισμοί εκπαιδευτικών: Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών

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Πρόσκληση και προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

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Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 103319/Ε1/30-07-2026 (ΦΕΚ 38/τ. ΑΣΕΠ/04-08-2026, ΑΔΑ: 9ΘΧ346ΝΚΠΔ-ΔΤΣ) Υπουργικής απόφασης και έκδοσης της υπό στοιχεία 104912/Ε1/04-08-2026 Α.Δ.Α.: 9ΕΓΨ46ΝΚΠΔ-ΧΨΤ) εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί:

(α) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.13 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄1618/2023 και Γ΄1845/2023 αντίστοιχα, όπως ισχύουν)

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και

(β) Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄2416 και Γ΄ 2362/2025 αντίστοιχα, όπως ισχύουν),

και επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης,

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr),

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από την Τετάρτη 5 έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της δημοσίευσης της υπό στοιχεία 103542/Ε4/31-07-2026 (ΦΕΚ 39/τ. ΑΣΕΠ/04-08-2026 – ΑΔΑ: Ψ58446ΝΚΠΔ-03Π) Υπουργικής απόφασης και έκδοσης της υπό στοιχεία 104940/Ε4/04-08-2026 – ΑΔΑ:9ΝΗΑ46ΝΚΠΔ-ΨΒ4 εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

καλούνται

τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ και Γ2΄ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2025 και 1ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ αντίστοιχα (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ΄2989/2026 και Γ’2281/2026 και αναμορφώθηκαν με τα ΦΕΚ Γ΄3755/2026 και Γ΄3703/2026 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις σε περιοχές διορισμού (για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτιμήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

από την Τετάρτη 5 έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, παραπέμπουμε στην ως άνω Υπουργική απόφαση.