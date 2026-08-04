Άγνωστοι εισέβαλαν σε σχολείο των Ιωαννίνων και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές

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Εκτεταμένους βανδαλισμούς, φθορές σε σχολικό εξοπλισμό άφησαν πίσω τους άγνωστοι που εισέβαλαν στο 8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, με τον Δήμο και τη Διεύθυνση του σχολείου να καταθέτουν μηνύσεις.

Σοβαρές φθορές στο 8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων προκάλεσαν άγνωστοι, οι οποίοι εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα κατά τη διάρκεια της νύχτας της 28ης Ιουλίου. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς οι δράστες δεν περιορίστηκαν στην καταστροφή εξοπλισμού

Το σχολικό κτίριο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση εργασιών συντήρησης και επισκευής. Οι ζημιές επεκτάθηκαν τόσο στον υπάρχοντα εξοπλισμό όσο και στα υλικά που είχαν μεταφερθεί στο σημείο για την εκτέλεση των παρεμβάσεων.

Ζημιές σε εξοπλισμό και υλικά εργασιών

Οι άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμούς σχολικού εξοπλισμού και προκάλεσαν φθορές σε υλικά που προορίζονταν για τη συντήρηση και την αποκατάσταση του κτιρίου. Οι καταστροφές σημειώθηκαν ενώ βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη εργασίες στον χώρο.

Παράλληλα, με τη χρήση σπρέι σχεδίασαν σύμβολα σε τζάμια του σχολείου. Η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο του Δήμου Ιωαννιτών όσο και της σχολικής κοινότητας.

Μηνύσεις και έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Ο Δήμος Ιωαννιτών και η Διεύθυνση του 8ου Γενικού Λυκείου έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις κατά αγνώστων για την εισβολή και τις καταστροφές.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές, με στόχο να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης

Παρά τις ζημιές, ο Δήμος προχωρά στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στις παρεμβάσεις που εκτελούνται ήδη στο σχολικό συγκρότημα.

Στόχος είναι το κτίριο να έχει αποκατασταθεί πλήρως και να βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να υποδεχθεί τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η αντιδήμαρχος Παιδείας, Βάσω Μέγα, χαρακτήρισε απαράδεκτη την εισβολή και τις καταστροφές σε έναν χώρο εκπαίδευσης.

Η ίδια επισήμανε ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και τις αρμόδιες αρχές, έχει προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και θα φροντίσει για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία των σχολικών εγκαταστάσεων και ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία αποτελούν ευθύνη όλων.