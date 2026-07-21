Σχολεία: «Καμπανάκι» για το δημογραφικό – Κάτω από τις 70.000 οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού

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Τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχιζόμενη μείωση των εγγραφών στην Α’ Δημοτικού και τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στη λειτουργία των σχολικών μονάδων κρούει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Με αφορμή τα στοιχεία που δείχνουν ότι τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων 69.895 μαθητές, δηλαδή περίπου 600 λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι, η Συνομοσπονδία επαναφέρει το αίτημα για θεσμοθέτηση ειδικής ποσόστωσης 16% στις προσλήψεις πολυτέκνων εκπαιδευτικών, αντίστοιχης με εκείνη που ισχύει στο υπόλοιπο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ΑΣΠΕ, η ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών και των πολύτεκνων εκπαιδευτικών μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό μέτρο αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, χωρίς πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση ανοιχτών σχολείων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάζονται από τη συνεχή πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Είναι τελικά οι άδειες των εκπαιδευτικών η αιτία των κενών στα σχολεία;

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – 16% ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ )

Πεντακόσια παιδιά λιγότερα κάθε χρόνο γράφονται στην Α’ δημοτικού, φέτος θα είναι 600 λιγότερα. Και να σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά προέρχονται από γεννήσεις προ εξαετίας που ήταν πολύ περισσότερες από τις 65.000 του 2026, οι οποίες, κατά την ΕΛΣΤΑΤ (18/6/2026) μειώθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με το 2024.

Σχολικο έτος Εγγραφές Α΄ Δημοτικού

2020-2021 74.000

2021-2022 73.000

2022-2023 72.000

2023-2024 71.500

2024-2025 71.000

2025-2026 70.500

2026-2027 69.895

Καλλιτεχνικά Σχολεία 2026-2027: Αιτήσεις για ωρομίσθιους σε Θέατρο, Κινηματογράφο και Χορό

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που κρατάνε την ύπαιθρο χώρα ζωντανή, είναι οι δύο βασικές αιτίες για τις οποίες μια οικογένεια σκέφτεται να μείνει ή φύγει από ένα τόπο. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, με το πλήθος των παιδιών τους, δίνουν ζωή σε πολλά σχολεία της χώρας και σε κάθε περίπτωση αποτελούν παράγοντα διατήρησης των θέσεων εργασίας αρκετών εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Ένα σχολείο κλείνει, όταν οι μαθητές είναι λιγότεροι από 12. Αν υπάρχουν τρεις (3) πολύτεκνες οικογένειες ή πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, το σχολείο δεν θα κλείσει!

Θέλουμε περισσότερα ανοιχτά σχολεία;

Θέλουμε εκπαιδευτικό σύστημα με περισσότερες ή λιγότερες θέσεις εργασίας;

Θέλουμε δημογραφικά μέτρα με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος;

Σε όλο το Δημόσιο τομέα πλην Υπουργείου Παιδείας, έχει θεσπιστεί ειδική κατηγορία πολυτέκνων για το 16% των προκηρυσσόμενων θέσεων. Γιατί δεν εφαρμόζεται και στο Υπουργείο Παιδείας; Είναι τόσο απλό και αποτελεσματικό. Αναμένουμε απαντήσεις ή, ακόμη καλύτερα, άμεση νομοθέτηση. Τώρα, ή στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.