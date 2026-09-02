Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027 – Ανάλυση: «Αγιασμός με 21.000 κενά!» – Τι δείχνουν τα στοιχεία μετά την Α’ φάση

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Πρώτο κουδούνι με χιλιάδες κενά: Τι δείχνει η αποτίμηση της Α’ φάσης αναπληρωτών

Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού εκτιμά ότι παραμένουν στα σχολεία μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027 ο εκπαιδευτικός Πάνος Ντούλας, παρουσιάζοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περισσότερα από 21.000 κενά δεν έχουν ακόμη καλυφθεί.

Στην αποτίμηση που δημοσιοποίησε, υποστηρίζει ότι πριν από την Α’ φάση υπήρχαν συνολικά 51.261 κενά, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 29.908. Με βάση αυτούς τους αριθμούς, το ποσοστό κάλυψης υπολογίζεται στο 58%, με 21.353 θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες.

Ο ίδιος σχολιάζει σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο την κατάσταση, κάνοντας λόγο για έναρξη της σχολικής χρονιάς με περίπου 51.000 ανάγκες και μόλις 30.000 προσλήψεις, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα σχολεία οδηγούνται σε «Αγιασμό με 21.000 κενά».

Πού εντοπίζονται τα περισσότερα κενά

Σύμφωνα με την καταγραφή που παρουσιάζει, η μεγαλύτερη αριθμητικά εκκρεμότητα μετά την Α’ φάση βρίσκεται στην Ειδική Αγωγή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Ειδικότερα, από 19.247 κενά αναφέρονται 11.502 προσλήψεις αναπληρωτών, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται 7.745 εναπομείναντα κενά και ποσοστό κάλυψης 60%.

Στη Γενική Εκπαίδευση της Πρωτοβάθμιας, τα αρχικά κενά υπολογίζονται σε 8.721 και οι προσλήψεις σε 4.121. Κατά συνέπεια, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παραθέτει ο εκπαιδευτικός, παραμένουν 4.600 κενά, ενώ η κάλυψη περιορίζεται στο 47%.

Η εικόνα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Γενική Εκπαίδευση της Δευτεροβάθμιας, η καταγραφή κάνει λόγο για 7.912 αρχικά κενά και 4.451 προσλήψεις στην Α’ φάση. Το ποσοστό κάλυψης υπολογίζεται σε 56%, αφήνοντας 3.461 κενά.

Αντίστοιχα, στην Ειδική Αγωγή της Δευτεροβάθμιας, από τις 5.163 ανάγκες που καταγράφονται, πραγματοποιήθηκαν 3.048 προσλήψεις. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον πίνακα, απομένουν 2.115 κενά, με την κάλυψη να φτάνει στο 59%.

ΕΕΠ και ΕΒΠ: Στο 66% η κάλυψη

Υψηλότερο εμφανίζεται το ποσοστό κάλυψης στις ανάγκες για Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

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Τα αρχικά κενά υπολογίζονται σε 10.218, έναντι 6.786 προσλήψεων. Μετά την Α’ φάση, σύμφωνα με την ίδια καταγραφή, εξακολουθούν να υπάρχουν 3.432 κενές θέσεις, με το ποσοστό κάλυψης να διαμορφώνεται στο 66%.

Συνολικά, επομένως, ο πίνακας αποτυπώνει 51.261 αρχικά κενά, 29.908 προσλήψεις και 21.353 εναπομείναντα κενά.

«Χρειάζεται άμεσα και άλλη φάση»

Στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα στοιχεία επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς έχουν προστεθεί και ορισμένες προσλήψεις όπου υπάρχουν, μεταξύ των οποίων 500 για Μουσικά Σχολεία, 250 για ΕΕΠ, 875 για ΣΔΕΠ-ΠΕ, 380 για ΔΕ και 200 για Μουσική, καθώς και 900 για την Παράλληλη Στήριξη στα Νηπιαγωγεία.

Με βάση την εικόνα που παρουσιάζει, ο Πάνος Ντούλας εκτιμά ότι απαιτείται άμεσα νέα φάση προσλήψεων, ενώ υποστηρίζει ότι για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών κατά το σχολικό έτος 2026-2027 θα χρειάζονταν τουλάχιστον 52.000 προσλήψεις αναπληρωτών.

Στον συγκεκριμένο υπολογισμό, όπως διευκρινίζει, δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες ανάγκες που θα εμφανιστούν στην πορεία της χρονιάς λόγω αδειών, παραιτήσεων ή περιπτώσεων μη ανάληψης υπηρεσίας.

Η καταγραφή βασίζεται, σύμφωνα με την αναφορά που συνοδεύει τον πίνακα, σε στοιχεία από Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αιρετούς και εκπαιδευτικούς φορείς, μεταξύ άλλων. Πρόκειται συνεπώς για αποτίμηση του εκπαιδευτικού και όχι για επίσημη καταγραφή του υπουργείου Παιδείας.