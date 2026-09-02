Προσλήψεις αναπληρωτών: Πότε γίνονται οι δηλώσεις σχολείων και οι τοποθετήσεις – Οδηγίες

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Τις ημερομηνίες και τα βήματα που ακολουθούν μετά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, περιλαμβάνουν οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για την τρέχουσα φάση προσλήψεων.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Το χρονοδιάγραμμα ξεκινά την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 με την υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για τις σχολικές μονάδες μέσω ΟΠΣΥΔ. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με SMS για τη σχολική μονάδα στην οποία θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία, ενώ η παρουσίασή τους θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 7 έως και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Στις 3 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις στο ΟΠΣΥΔ

Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης καλούνται την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ τη σειρά προτίμησής τους για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

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Όσοι δεν υποβάλουν προτιμήσεις για τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν αυτόματα από το σύστημα στις θέσεις που θα απομείνουν.

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, σε ΚΕΔΑΣΥ και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, καθώς γνωρίζουν ήδη τη δομή ή τη σχολική μονάδα στην οποία θα παρουσιαστούν.

Στις 4 Σεπτεμβρίου τα SMS για τις τοποθετήσεις

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να μεταβούν προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Για όσους τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη πραγματοποιείται σε μία από τις σχολικές μονάδες της ομάδας στην οποία τοποθετούνται και συγκεκριμένα σε εκείνη όπου θα παρέχουν τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Ανάληψη υπηρεσίας στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου

Η προθεσμία για την ανάληψη υπηρεσίας έχει οριστεί από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Ανάλογα με την περίπτωση πρόσληψης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να παρουσιαστούν απευθείας στη σχολική μονάδα, στο ΚΕΔΑΣΥ, στο σχολείο που αποτελεί έδρα του ΣΔΕΥ ή στη Σιβιτανίδειο.

Κατά την προσέλευσή τους πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Προσοχή στην ώρα ανάληψης υπηρεσίας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ώρες ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 14:30 της ημέρας κατά την οποία παρουσιάζεται ο αναπληρωτής.

Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων.

Οι αναπληρωτές που μπορούν να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr πρέπει παράλληλα να ολοκληρώσουν την αποδοχή της σύμβασής τους εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας τη συγκεκριμένη ημέρα.

Πώς υπογράφεται η ψηφιακή σύμβαση

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών και την ψηφιακή σήμανση της ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο, ενεργοποιείται η διαδικασία για τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης.

Ο αναπληρωτής εισέρχεται στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet για να συνάψει τη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αναπληρωτές ενημερώνονται μέσω SMS, εντός 48 ωρών, για τη δυνατότητα λήψης έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους από την εφαρμογή.

Τι ισχύει για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

Ξεχωριστή διαδικασία ακολουθούν οι αναπληρωτές του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που προσλαμβάνονται σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ.

Οι συγκεκριμένοι αναπληρωτές καλούνται να δηλώσουν μέσω ΟΠΣΥΔ σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ. Εάν δεν δηλώσουν προτιμήσεις, τοποθετούνται αυτόματα από το σύστημα στις θέσεις που απομένουν.

Στη συνέχεια ενημερώνονται με SMS για το σχολείο που αποτελεί έδρα του ΣΔΕΥ και στο οποίο πρέπει να παρουσιαστούν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προβλέπεται ανάληψη υπηρεσίας στα ΚΕΔΑΣΥ, έπειτα από σχετική οδηγία των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας

Κατά την παρουσίασή τους στη σχολική μονάδα ή τη δομή, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά ταυτοποίησης και αντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο.

Απαιτείται επίσης γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, δημόσιου ή ιδιώτη, που πιστοποιεί την υγεία και την ικανότητα άσκησης των αντίστοιχων καθηκόντων, καθώς και γνωμάτευση ψυχιάτρου. Στα απαραίτητα έγγραφα περιλαμβάνεται και η προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση αναπληρωτών.

Οι αναπληρωτές που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα πρέπει να παρουσιαστούν για την ανάληψη υπηρεσίας σε πρωινό σχολείο που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή, εναλλακτικά, στην ίδια τη Διεύθυνση.

Παράλληλα, συστήνεται στους προσλαμβανόμενους να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες των αρμόδιων Διευθύνσεων ή Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τυχόν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.