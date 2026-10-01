Προσλήψεις 2027: Που κατανέμονται οι 20.870 θέσεις – Πόσες αναλογούν στην Παιδεία

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Που κατευθύνονται οι 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027 που ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο κατόπιν παρουσίασης του υπουργού και της υφυπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες στην Παιδεία αναλογούν 680 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με 94 θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ και 196 διοικητικές θέσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, 86 θέσεις για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία (Αρεταίειο και Αιγινήτειο), καθώς και ενίσχυση των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου με λοιπό προσωπικό.

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αντιστοιχούν σε 970 θέσεις, χωρίς να υπολογίζονται οι 86 θέσεις στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και το πρόσθετο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων. Βέβαια στη συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν αναφέρεται ξεχωριστός αριθμός μόνιμων διορισμών δασκάλων και καθηγητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, άρα οι 970 θέσεις δεν πρέπει να παρουσιαστούν ως συνολικές προσλήψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Οι υπόλοιπες θέσεις που ανακοινώθηκαν

Υγεία: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 θέσεις, εκ των οποίων 1.515 ιατρικό προσωπικό και 3.135 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές του υπουργείου Υγείας.

Εθνική Άμυνα: Έγκριση του συνόλου του αιτήματος των παραγωγικών σχολών (1.489) και 1.000 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. Επιπλέον, για πρώτη φορά ιδιαίτερη ενίσχυση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των σχολών με 102 θέσεις.

Προστασία του Πολίτη: 1.050 θέσεις στις παραγωγικές σχολές (δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι) και 140 θέσεις αξιωματικών. Πέραν αυτών, αύξηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης σε 151, πέραν της εμβόλιμης ενίσχυσης που δόθηκε το 2026.

Κλιματική Κρίση: Στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθολική έγκριση του αιτήματος για τις παραγωγικές σχολές (330) καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας πυροσβεστών γενικών καθηκόντων (600).

Υποδομές και Μεταφορές: Για πρώτη φορά στις 1.300 νέες θέσεις η συνολική ενίσχυση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στον ΟΣΕ 582 νέες θέσεις, στην ΟΣΥ ΑΕ Οδικές Συγκοινωνίες 230, στις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ με 135 και στην ΥΠΑ με 154 προσλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου.

Κοινωνική ασφάλιση: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος του e-ΕΦΚΑ με 450 θέσεις.

Περιβάλλον: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος για τις δασικές υπηρεσίες της χώρας με 64 νέες θέσεις.

Κοινωνική συνοχή και οικογένεια: Ενίσχυση των δομών του υπουργείου με 310 προσλήψεις, εκ των οποίων 245 κατανέμονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα υπόλοιπα στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών καθώς και άλλους φορείς.

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί: Ενίσχυση της ΑΑΔΕ με 1.000 νέες προσλήψεις.

Δικαιοσύνη: 95 δικαστικοί λειτουργοί και πλέον αυτών ενίσχυση του Συμβουλίου της Επικρατείας με 420 δικαστικούς υπαλλήλους – κυρίως γραμματείς δικαστηρίων – για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με 67 προσλήψεις.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αύξηση της περσινής αρχικής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά, με 3.845 θέσεις για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες.