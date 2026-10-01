«Το Διάστημα για Όλους»: Ένα ταξίδι γνώσης, εξερεύνησης και καινοτομίας για μικρούς και μεγάλους στο ΑΠΘ

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Ένα διαφορετικό ταξίδι στον κόσμο του Διαστήματος, με όχημα την επιστήμη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση, φιλοξενεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο 3ο Πανελλήνιο ESERO Greece Symposium 2026 με θέμα «Το Διάστημα για Όλους».

Το Διάστημα ως πεδίο γνώσης, έμπνευσης και τεχνολογικής καινοτομίας βρίσκεται στο επίκεντρο του 3ου Πανελλήνιου ESERO Greece Symposium 2026, με θέμα «Το Διάστημα για Όλους». Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 09:45, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο Συμπόσιο θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το ESERO Greece (European Space Education Resource Office), το ελληνικό Γραφείο Εκπαίδευσης για το Διάστημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), το οποίο εδρεύει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Με επίκεντρο την επιστήμη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση, το Συμπόσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία εξερεύνησης και ανακάλυψης για συμμετέχοντες κάθε ηλικίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) μπορούν να συνδεθούν με την εξερεύνηση του Διαστήματος, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες μάθησης και καλλιεργώντας το ενδιαφέρον για τις επιστήμες του μέλλοντος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, οικογένειες, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο του διαστήματος.

Οι συμμετέχοντες/ες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο της ESA Education και του ESERO, μέσα από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του διαστημικού τομέα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες εξελίξεις και τις επαγγελματικές διαδρομές στον χώρο του Διαστήματος.

Επιπλέον, θα γνωρίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που αξιοποιούν το Διάστημα στη σχολική τάξη ενώ θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις που εξερευνούν τη σύνδεση της διαστημικής επιστήμης με την καθημερινή ζωή και την εκπαίδευση. Ακόμη, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κουίζ με πολλά «διαστημικά» δώρα (τηλεσκόπιο, βιβλία κ.ά).

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης για όσες και όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως ενώ θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://esero.gr/esero-greece-symposium-2026/