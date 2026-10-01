Σε καθεστώς τρομοκρατίας και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί: Πιέσεις για βαθμούς που φτάνουν μέχρι τις απολύσεις – Τι καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ

Πίνακας περιεχομένων

Στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον ξυλοδαρμό νηπιαγωγού στα Άνω Λιόσια παρεμβαίνει η ΟΙΕΛΕ, θέτοντας στο επίκεντρο όχι μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και το ευρύτερο ζήτημα της βίας, των πιέσεων και της απαξίωσης που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Με το ερώτημα «Τον εκπαιδευτικό ποιος θα τον προστατέψει;», η Ομοσπονδία αναφέρεται ευθέως και στη συμπεριφορά της νηπιαγωγού που έχει καταγραφεί στα βίντεο, σημειώνοντας ότι φαίνεται να μίλησε με πολύ μεγάλη ένταση και να χρησιμοποίησε ανοίκειες εκφράσεις σε ένα περιβάλλον με πολύ μικρά παιδιά.

Ωστόσο, θέτει παράλληλα το ερώτημα εάν η εκπαιδευτικός είναι η μόνη υπεύθυνη και εάν είναι γνωστό το σύνολο των περιστατικών που προηγήθηκαν και οδήγησαν, όπως αναφέρει, στο ξέσπασμά της.

«Έφταιξε η συνάδελφος; Είναι όμως η μόνη υπεύθυνη;»

Η ΟΙΕΛΕ δεν παρακάμπτει όσα έχουν καταγραφεί στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «φαίνεται πως η εκπαιδευτικός μίλησε με πολύ μεγάλη ένταση και χρησιμοποίησε ανοίκειες εκφράσεις που δεν συνηθίζονται σε σχολικό χώρο και δη σε περιβάλλον με πολύ μικρά παιδιά».

Αμέσως μετά, όμως, θέτει δύο κρίσιμα ερωτήματα: «Είναι όμως η μόνη υπεύθυνη; Γνωρίζουμε όλα τα περιστατικά και τι ακριβώς οδήγησε την εκπαιδευτικό σε αυτό το ξέσπασμα;»

«Ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να ειρωνευτεί, να εξυβρίσει, ακόμη και να προπηλακίσει έναν εκπαιδευτικό»

Η Ομοσπονδία συνδέει την υπόθεση των Άνω Λιοσίων με αυτό που χαρακτηρίζει συνολικότερη υποβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευτικοί στον δημόσιο διάλογο.

Κατά την ΟΙΕΛΕ, η απαξίωση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να δημιουργείται η αντίληψη ότι κάποιος μπορεί να ειρωνεύεται, να εξυβρίζει ή ακόμη και να προπηλακίζει έναν εκπαιδευτικό.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα περιστατικά βίας εναντίον εκπαιδευτικών τόσο από γονείς όσο και από μαθητές.

Μάλιστα, αναφέρεται και σε περιστατικό στην Καστοριά, σημειώνοντας ότι την ώρα που συντασσόταν η ανακοίνωση, δασκάλα σε σχολείο της περιοχής είχε γρονθοκοπηθεί από νεαρό ο οποίος, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, βρισκόταν παράνομα στον χώρο του σχολείου.

«Η βία πλέον έχει μεταφερθεί μέσα στο σχολικό χώρο»

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι στα δημόσια σχολεία η βία έχει πλέον περάσει μέσα στον ίδιο τον σχολικό χώρο, ενώ αναφέρεται και σε μαρτυρίες εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση και οι οποίοι, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, έχουν βρεθεί αρκετές φορές σε κίνδυνο.

Παράλληλα, κάνει λόγο για εντεινόμενη νεανική παραβατικότητα, την οποία συνδέει με την επιδείνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα.

Τι καταγγέλλει για τα ιδιωτικά σχολεία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΟΙΕΛΕ στις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, παρότι τα περιστατικά σωματικής βίας δεν έχουν την ίδια έκταση, υπάρχουν γονείς οι οποίοι, λόγω οικονομικής δυνατότητας ή κοινωνικής ισχύος, επιχειρούν να επιβάλουν τους δικούς τους όρους στο σχολείο, αντιμετωπίζοντας τους εκπαιδευτικούς ως υπαλλήλους.

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ακόμη ότι οι πιέσεις γονέων προς εκπαιδευτικούς για καλύτερους βαθμούς ή για πιο «χαλαρή» αντιμετώπιση πειθαρχικών ζητημάτων αποτελούν σχεδόν καθημερινή πρακτική.

Σύμφωνα με την ίδια, τέτοιες πιέσεις αποτελούν συχνά αιτία απόλυσης εκπαιδευτικών, ενώ καταγράφονται και περιπτώσεις γονέων που παρεμβαίνουν άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρακολουθούν εκπαιδευτικούς ακόμη και μέσα στο σχολείο ή τους στοχοποιούν για τις κοινωνικές ή πολιτικές τους πεποιθήσεις.

«Ανθρώπινος σάκος του μποξ»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η βία κατά των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί μόνο αποτέλεσμα κοινωνικών προβλημάτων αλλά συνδέεται και με αυτό που χαρακτηρίζει «κοινωνικό αυτοματισμό».

Αναφέρεται στις κοινωνικές ανισότητες, στις διαδοχικές κρίσεις και στην κοινωνική ένταση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο εκπαιδευτικός έχει υποβαθμιστεί από την Πολιτεία, τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης.

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι «ο κοινωνικά υποβαθμισμένος και οικονομικά και ηθικά εξαθλιωμένος εκπαιδευτικός έχει μετατραπεί σε εύκολο θύμα» και έχει συρθεί, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, στον «κοινωνικό λάκκο των λεόντων».

Στην ίδια ανακοίνωση χρησιμοποιεί ακόμη πιο έντονη διατύπωση, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι γονείς και, κάποιες φορές, μαθητές αντιμετωπίζουν τον εκπαιδευτικό ως «έναν ανθρώπινο σάκο του μποξ, ένα κλωτσοσκούφι χωρίς επαγγελματική αξιοπρέπεια».

Τι αναφέρει για το bullying κατά εκπαιδευτικών

Η ΟΙΕΛΕ επικαλείται έρευνες που, όπως αναφέρει, έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για το bullying σε βάρος εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, στις έρευνες αυτές καταγράφεται ότι ποσοστό από 60% έως και 90% των εκπαιδευτικών έχει δεχθεί κάποια μορφή bullying.

Για την Ελλάδα επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι ασθενική και ότι δεν υπάρχει οργανωμένη καταγραφή και ανάλυση των σχετικών περιστατικών.

«Σε λίγα χρόνια θα ψάχνουμε, μα δεν θα βρίσκουμε εκπαιδευτικούς»

Η ΟΙΕΛΕ ζητά να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για τη θεσμική θωράκιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενίσχυση του υποστηρικτικού πλαισίου των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ασκούν απερίσπαστοι το έργο τους.

Παράλληλα, ζητά πολιτικές αποφάσεις που θα καταστήσουν ξανά ελκυστικό το εκπαιδευτικό επάγγελμα και θα ενισχύσουν, όπως αναφέρει, το κύρος και την αξιοπρέπειά του.

Κλείνοντας, επαναφέρει μία ιδιαίτερα ηχηρή προειδοποίηση: «με τις υπάρχουσες συνθήκες αμοιβής και εργασίας σε λίγα χρόνια θα ψάχνουμε, μα δεν θα βρίσκουμε, εκπαιδευτικούς για τα παιδιά μας».