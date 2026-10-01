Στρατηγική συνεργασία Αffidea με ΟΠΑ για εκπαίδευση, έρευνα και πρόληψη

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Η Affidea Ελλάδος και το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας τριετούς διάρκειας, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με την εφαρμογή της στην πράξη, με στόχο την προαγωγή της υγείας και πρόληψης, καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας και του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της υγείας.

Η συνεργασία δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινών δράσεων, με έμφαση στην αξιοποίηση της επιστήμης των δεδομένων (Data Science), της στατιστικής και των σύγχρονων τεχνολογιών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών υγείας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα, το μνημόνιο προβλέπει την υποστήριξη των φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής μέσω πρακτικής άσκησης, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών στους τομείς του Health Analytics, της στατιστικής και της διαχείρισης δεδομένων, καθώς και τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων γύρω από την πρόληψη και τη σημασία της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών και συμπεριφορών υγείας.

Μέσα από εκπαιδευτικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες, στόχος είναι να ενισχυθεί η γνώση και η κουλτούρα πρόληψης στη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τη σημασία της υγείας ως μέρος της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος, Θεόδωρος Καρούτζος, δήλωσε: «Στην Affidea επενδύουμε διαχρονικά σε συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για την κοινωνία και την υγεία. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την εμπειρία και τις πραγματικές ανάγκες του χώρου της υγείας δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την αξιοποίηση της επιστήμης των δεδομένων, την ανάπτυξη νέων λύσεων και την ενίσχυση της πρόληψης. Παράλληλα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να επενδύουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων, καλλιεργώντας από νωρίς μια ισχυρή κουλτούρα πρόληψης».

Ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η νέα συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση για σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την αγορά εργασίας. Αξιοποιώντας τη δύναμη των δεδομένων, της στατιστικής ανάλυσης και της τεχνολογίας για την προαγωγή της υγείας και της πρόληψης, προσφέρουμε ουσιαστικού έργο στην κοινωνία. Παράλληλα, δίνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας πολύτιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και ερευνητικής εξέλιξης στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης στη νέα γενιά».