Παραστατίδης: «Να ξαναδώσουμε στον εκπαιδευτικό τη θέση που του αξίζει»

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Ο κ. Παραστατίδης τονίζει τη σημασία των αξιοπρεπών αποδοχών, των καλύτερων συνθηκών εργασίας, της επιμόρφωσης και της παιδαγωγικής αυτονομίας, συνδέοντας τη στήριξη των εκπαιδευτικών με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου.

Την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών αναδεικνύει ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών. Στην ανακοίνωσή του, αναφέρεται στη Σύσταση της UNESCO και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1966 για το καθεστώς των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι έξι δεκαετίες μετά οι αρχές της παραμένουν επίκαιρες.

Ο κ. Παραστατίδης θέτει στο επίκεντρο τις αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας, την επιμόρφωση, την παιδαγωγική αυτονομία και την ασφάλεια των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος αποτελεί προϋπόθεση για ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Παραστατίδη

Να ξαναδώσουμε στον εκπαιδευτικό τη θέση που του αξίζει

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, συμπληρώνονται 60 χρόνια από το 1966, όταν η UNESCO και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησαν τη Σύσταση για το καθεστώς των εκπαιδευτικών. Το κείμενο αυτό όρισε τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας που οφείλει να εξασφαλίζει κάθε κράτος στους εκπαιδευτικούς του.

Εξήντα χρόνια μετά, το αίτημα για αναγνώριση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος παραμένει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

Η Σύσταση του 1966 συνδέει την ποιότητα της εκπαίδευσης με τη θέση του εκπαιδευτικού: με αξιοπρεπείς αποδοχές, καλές συνθήκες εργασίας και ουσιαστική παιδαγωγική και επαγγελματική αυτονομία. Εξήντα χρόνια μετά, αυτές οι αρχές παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρες.

Η αναγνώριση του εκπαιδευτικού σημαίνει αξιοπρεπείς αποδοχές, καλύτερες συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, ουσιαστική επιμόρφωση, παιδαγωγική ελευθερία και αυτονομία, ασφάλεια και πραγματική στήριξη από την Πολιτεία.

Σημαίνει να ξαναδώσουμε κύρος στο εκπαιδευτικό λειτούργημα και δύναμη στο δημόσιο σχολείο.

Γιατί το σχολείο της γνώσης, της δημοκρατίας, της ανθρωπιστικής παιδείας και των ίσων ευκαιριών που θέλουμε να οικοδομήσουμε περνά πρώτα από τους ανθρώπους που το υπηρετούν.

Σήμερα τιμούμε τις εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς μας.

Και δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε μαζί τους για την Παιδεία και το δημόσιο σχολείο που αξίζουν στα παιδιά μας.