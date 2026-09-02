Δέκα πανεπιστήμια με νέες πρυτανικές αρχές: Οι διοικήσεις που αναλαμβάνουν έως το 2030

Πίνακας περιεχομένων

Σε νέα διοικητική περίοδο εισέρχονται δέκα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 αναλαμβάνουν καθήκοντα οι πρυτανικές αρχές που προέκυψαν από τις διαδικασίες των προηγούμενων μηνών.

Σε νέα διοικητική περίοδο εισέρχονται δέκα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 αναλαμβάνουν καθήκοντα οι πρυτανικές αρχές που προέκυψαν από τις διαδικασίες των προηγούμενων μηνών. Η θητεία τους έχει ορίζοντα τετραετίας και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2030.

Οι αλλαγές βρίσκουν τα ελληνικά ΑΕΙ σε μια περίοδο κατά την οποία καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλές και διαφορετικές προκλήσεις. Δημογραφικό, φοιτητική στέγαση, αναβάθμιση των υποδομών, χρηματοδότηση, έρευνα, διεθνής παρουσία και προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό βρίσκονται μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θα απασχολήσουν τις διοικήσεις την επόμενη τετραετία.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Νέα παρέμβαση Λαζαράτου για τη διάκριση των εξουσιών -Τι λέει για το ΣτΕ

Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη πλήρη τετραετή διοικητική περίοδο των συγκεκριμένων ιδρυμάτων στο πλαίσιο που διαμόρφωσε ο νόμος 4957/2022, με τα Συμβούλια Διοίκησης να έχουν κεντρικό ρόλο δίπλα στις πρυτανικές αρχές και τις Συγκλήτους.

Τα δέκα πανεπιστήμια που περνούν στη νέα τετραετία

Στον νέο κύκλο διοίκησης εισέρχονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τη θέση του Δημήτρη Παπαγεωργίου παίρνει ο καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος, ο οποίος εξασφάλισε την ομόφωνη στήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης. Στη νέα διοίκηση συμμετέχουν ακόμη οι Ευστράτιος Γεωργούλας, Νίκη Γλαβέλη, Πολύκαρπος Καραμούζης και Μαρία Καρύδα.

Πανεπιστήμια: Μπροστά σε νέα εξεταστική με τον φόβο των διαγραφών – Παρέμβαση σπουδαστών

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα καθήκοντα του πρύτανη αναλαμβάνει ο καθηγητής Εμμανουήλ Φλεμετάκης, ο οποίος έλαβε και τις 11 ψήφους του Συμβουλίου Διοίκησης. Αντιπρυτάνεις είναι οι Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Θωμάς Μπαρτζάνας, Δημήτριος Μπιλάλης και Δημήτριος Τσιτσιγιάννης.

Νέα πρύτανις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τη διοίκηση αναλαμβάνει η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, διαδεχόμενη τον Φώτιο Μάρη. Η νέα πρύτανις συγκέντρωσε 10 από τις 11 ψήφους του Συμβουλίου Διοίκησης, ενώ στο πρυτανικό σχήμα συμμετέχουν επίσης η Μαρία Γρηγορίου και οι Δημήτριος Καραμπατζάκης, Γεώργιος Μπρούφας και Γεώργιος Συρακούλης.

Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, νέος πρύτανης είναι ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, έχοντας στο πλευρό του ως αντιπρυτάνεις τους Στυλιανό Παπαδάκη, Μιχαήλ Ταταράκη και Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Διοικητική συνέχεια σε Θεσσαλία και Ιωάννινα

Δεν υπάρχει αλλαγή στην κορυφή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης επανεξελέγη ομόφωνα πρύτανης. Μαζί του στη νέα διοίκηση βρίσκονται η Χρυσή Λασπίδου και οι Δημήτριος Μπόγδανος και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος.

Ανανέωση της θητείας καταγράφεται και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου η καθηγήτρια Άννα Κ. Μπατιστάτου επανεξελέγη ομόφωνα από το νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Το πρυτανικό σχήμα συμπληρώνουν οι Κωνσταντίνος Καραμάνης, Μιχαήλ Ξένος, Αγγελική Λεκάτου και Ξενοφών Μπήτσικας.

Οι νέες διοικήσεις σε Πολυτεχνείο Κρήτης, Μακεδονίας και Πειραιώς

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, πρύτανης αναλαμβάνει ο καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης. Τις θέσεις των αντιπρυτάνεων καταλαμβάνουν η Δανάη Βενιέρη, ο Γεώργιος Αραμπατζής και ο Παναγιώτης Παρτσινέβελος, με αρμοδιότητες που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις ακαδημαϊκές υποθέσεις, την εξωστρέφεια, την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, νέος πρύτανης είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, μετά την ομόφωνη στήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης. Αντιπρυτάνεις αναλαμβάνουν οι Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Σπυρίδων Λίτσας, Σταυρούλα Μαυρογένη και Νικόλαος Σαμαράς.

Αλλαγή σκυτάλης υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου πρύτανης αναλαμβάνει ο καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής. Στο νέο διοικητικό σχήμα μετέχουν οι Δημήτριος Γεωργακέλλος, Διονύσιος Πολέμης, Αριστοτέλης Τζιαμπίρης και Μιχαήλ Φιλιππάκης.

Ιστορική πρωτιά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αλλαγή διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς η καθηγήτρια Σοφία Ζυγά γίνεται η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την Πρυτανεία του Ιδρύματος από την ίδρυσή του.

Η νέα πρύτανις εξελέγη με 10 ψήφους σε σύνολο 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν η Παναγιώτα Αντωνοπούλου, ο Γεώργιος Λέπουρας, η Μαρία Ξέστερνου και ο Οδυσσέας Σπηλιόπουλος. Η ίδια έχει θέσει ως βασική κατεύθυνση την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ιδρύματος, του κοινωνικού του αποτυπώματος και των δεσμών του με την περιφέρεια.

Το νέο μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων

Η νέα τετραετία ξεκινά με τα ΑΕΙ να λειτουργούν στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4957/2022, ο οποίος καθόρισε διαφορετική αρχιτεκτονική διοίκησης, με συγκεκριμένους ρόλους για το Συμβούλιο Διοίκησης, τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις και τη Σύγκλητο.

Η θητεία των αντιπρυτάνεων ακολουθεί χρονικά εκείνη του πρύτανη, ενώ προβλέπονται διακριτές αρμοδιότητες και ασυμβίβαστα για όσους καταλαμβάνουν τις συγκεκριμένες θέσεις.