«Δεν επιτρέπονται σκιές στις Πανελλαδικές»: Νέα παρέμβαση για το περιστατικό τις εξετάσεις

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Νέα παρέμβαση Παραστατίδη για τις Πανελλαδικές: Ζητά τα έγγραφα για το περιστατικό με τα θέματα των ΕΠΑΛ

Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για την υπόθεση που έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων πραγματοποίησε ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.

Με αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς την υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα κρίσιμα στοιχεία που αφορούν το περιστατικό σε εξεταστικό κέντρο, όπου υποψήφιοι των ΕΠΑΛ φέρεται να εξετάστηκαν σε θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας που είχαν χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα στις εξετάσεις των ΓΕΛ.

Όπως αναφέρει ο κ. Παραστατίδης, μετά τις απαντήσεις που έδωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Βλάσης, κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση των υποψηφίων και τη διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού.

«Απαντήστε με τα έγγραφα»

«Αφού αποφεύγετε τις καθαρές απαντήσεις στα προφορικά, απαντήστε με τα γραπτά», σημειώνει χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας τον τόνο της νέας κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στη Νεοελληνική Γλώσσα με θέματα που είχαν ήδη τεθεί στους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων την αμέσως προηγούμενη ημέρα. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι φέρονται να έλαβαν άριστη βαθμολογία.

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Ο Στέφανος Παραστατίδης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία της διαδικασίας και ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ποια έγγραφα ζητά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Με την αίτηση κατάθεσης εγγράφων, ο τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προσκομίσει:

το πρακτικό της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου,

το πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων,

το πρακτικό του βαθμολογικού κέντρου που παρέλαβε τα επίμαχα γραπτά,

τα αποκόμματα των βαθμολογιών των εμπλεκόμενων υποψηφίων, όπως αναρτήθηκαν στα σχολεία τους με τους αντίστοιχους κωδικούς,

την απόφαση με την οποία διατάχθηκε η σχετική Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοσιοποίηση των εγγράφων είναι απαραίτητη προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Το ζήτημα αφορά το κύρος των Πανελλαδικών»

Ο κ. Παραστατίδης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της αξιοπιστίας ενός θεσμού που επηρεάζει το μέλλον χιλιάδων μαθητών.

«Το ζήτημα δεν αφορά μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αφορά την αξιοπιστία ενός θεσμού από τον οποίο εξαρτώνται οι κόποι, οι προσδοκίες και το μέλλον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζει ότι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις «δεν επιτρέπονται σκιές, υπεκφυγές ή μισές απαντήσεις», ζητώντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία από το Υπουργείο Παιδείας.

Η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της συζήτησης που προηγήθηκε στη Βουλή και αναμένεται να διατηρήσει στο προσκήνιο την υπόθεση, μέχρι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

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