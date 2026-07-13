Ζαχαράκη: Αυτό είναι το σχέδιό μου για τις Πανελλαδικές

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Για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της παιδείας με επίκεντρο το νέο Εθνικό Απολυτήριο μιλάει στο mononews η Σοφία Ζαχαράκη μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων και δύο μήνες περίπου πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

Η υπουργός Παιδείας τονίζει πως στόχος του Εθνικού Διαλόγου δεν είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενός θεσμού με υψηλή κοινωνική αξιοπιστία, αλλά η ενίσχυση του αυτοτελούς μορφωτικού ρόλου του Λυκείου και η διαμόρφωση ενός ισχυρού και αξιόπιστου Εθνικού Απολυτηρίου.

Παράλληλα ξεκαθαρίζει πως καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά και κανένα παιδί δεν θα αιφνιδιαστεί. «Στην Παιδεία δεν πρέπει να εργαζόμαστε με τον χρόνο των εκλογών. Πρέπει να εργαζόμαστε με τον χρόνο των παιδιών» αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ απαντάει και στον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.

Εν όψει της νεας σχολικής χρονιάς η Σοφία Ζαχαράκη προαναγγέλει την πρόσληψη 5.500 εκπαιδευτικών. «Μετά τους 10.000 μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήσαμε πέρυσι και συνολικά 48.653 διορισμούς από το 2020, προχωρούμε φέτος σε περίπου 5.500 ακόμη μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε βαθμίδας, κάθε περιοχής και κάθε ειδικότητας» επισημαίνει.

Η Σοφία Ζαχαράκη όμως μιλάει και για τις συλλήψεις των δραστών τόσο για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη όσο και για την υπόθεση της Marfin.

«Εκτιμώ ότι η ελληνική κοινωνία κατανοεί όλο και περισσότερο πως ελευθερία και δημοκρατία χωρίς ασφάλεια δεν μπορούν να υπάρξουν» υποστηρίζει η υπουργός Παιδείας.

Τέλος αναφέρεται στον στόχο της αυτοδυναμίας της ΝΔ αλλά και στον Αντώνη Σαμαρα με αφορμή τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος απο τον πρώην πρωθυπουργό.

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και πλέον οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Προχωράει ο σχεδιασμός για το νέο Λύκειο και το νέο Εθνικό Απολυτήριο;

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ανοίγει μια συζήτηση που αφορά χιλιάδες παιδιά και οικογένειες.

Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Γιατί πίσω από κάθε απολυτήριο υπάρχει ένα παιδί, μια μεγάλη προσπάθεια, ένα όνειρο και μια οικογένεια που το στήριξε.

Μπορεί, όμως η πορεία πολλών ετών να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε λίγες ώρες εξέτασης;

Η απάντηση δεν είναι απλή.

Μια τόσο μεγάλη αλλαγή απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και ευρύτερη συναίνεση.

Στόχος του Εθνικού Διαλόγου δεν είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενός θεσμού με υψηλή κοινωνική αξιοπιστία, αλλά η ενίσχυση του αυτοτελούς μορφωτικού ρόλου του Λυκείου και η διαμόρφωση ενός ισχυρού και αξιόπιστου Εθνικού Απολυτηρίου.

Θέλουμε ένα Λύκειο που θα δίνει στα παιδιά στέρεες γνώσεις, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και θα τα προετοιμάζει όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά για την επόμενη ημέρα μετά το σχολείο.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και ο έγκαιρος επαγγελματικός προσανατολισμός, ώστε κάθε παιδί να γνωρίζει τις διαφορετικές διαδρομές που ανοίγονται μπροστά του: το πανεπιστήμιο, την επαγγελματική εκπαίδευση, τα ΕΠΑΛ, τις ΣΑΕΚ και τη μαθητεία.

Ο Εθνικός Διάλογος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο. Οι εργασίες της ανεξάρτητης Επιτροπής προχωρούν, ενώ εμείς, ως Υπουργείο, προετοιμάζουμε τα εργαλεία της ευρύτερης δημόσιας διαβούλευσης και τις αναγκαίες πρόδρομες ενέργειες για την επόμενη φάση της μεταρρύθμισης.

Δεν προδικάζουμε τις προτάσεις της Επιτροπής. Θέλουμε οι τελικές επιλογές να στηρίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση, στη διεθνή εμπειρία και, πάνω απ’ όλα, στην πραγματικότητα του σχολείου και της τάξης.

Καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά και κανένα παιδί δεν θα αιφνιδιαστεί.

Στην Παιδεία δεν πρέπει να εργαζόμαστε με τον χρόνο των εκλογών.

Πρέπει να εργαζόμαστε με τον χρόνο των παιδιών.

➢ Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Τι λέτε;

Η Παιδεία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αντιμετωπίζεται με συνθήματα.

Είναι εύκολο να πει κανείς «καταργώ τις Πανελλαδικές». Η πραγματική πολιτική ευθύνη αρχίζει από την επόμενη ερώτηση: με τι τις αντικαθιστάς και πώς εγγυάσαι ότι το νέο σύστημα θα είναι αξιόπιστο, δίκαιο και θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια;

Και εδώ υπάρχει ήδη μια ιστορική εμπειρία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η κατάργηση των Πανελλαδικών είχε εξαγγελθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2014. Ακολούθησαν, στα χρόνια της διακυβέρνησής του, διαφορετικές προτάσεις και διαδοχικές αλλαγές στον σχεδιασμό για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς τελικά να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα που να μπορεί να αντικαταστήσει τις Πανελλαδικές και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Έχει, μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το 2017 ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε αναγνωρίσει πως, για να καταργήσεις ένα σύστημα, πρέπει πρώτα να έχεις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε αυτό που θα το αντικαταστήσει να είναι σταθερό και αξιόπιστο.

Αυτό ακριβώς είναι το κρίσιμο ζήτημα.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία δεν ξεκινούν από μια ανακοίνωση.

Χτίζονται βήμα – βήμα.

Τα τελευταία χρόνια δεν μείναμε ακίνητοι περιμένοντας τη μία μεγάλη μεταρρύθμιση. Αλλάξαμε σταδιακά κρίσιμα κομμάτια του εκπαιδευτικού συστήματος: από τα προγράμματα σπουδών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την Ειδική Αγωγή, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις σχολικές υποδομές.

Αυτές οι αλλαγές δεν έλυσαν τα προβλήματα. Σήμερα έχουμε περισσότερα εργαλεία, περισσότερη γνώση και ισχυρότερες βάσεις. Έχουμε, δηλαδή, τις προϋποθέσεις για να επιχειρήσουμε την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση με σοβαρότητα και σχέδιο.

Γι’ αυτό επιλέγουμε τον δρόμο του Εθνικού Διαλόγου, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της σοβαρής προετοιμασίας. Γιατί μια μεταρρύθμιση αυτής της κλίμακας πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Θέλουμε να ενισχύσουμε τον αυτοτελή μορφωτικό ρόλο του Λυκείου και να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό και αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο, χωρίς να διακινδυνεύσουμε την αξιοπιστία και το αδιάβλητο που η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Γιατί στην Παιδεία η διαφορά ανάμεσα σε μια εξαγγελία και σε μια πραγματική μεταρρύθμιση είναι η απάντηση σε μία λέξη: πώς;

Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς προχωράτε στη συμπλήρωση των κενών στα σχολεία; Θα γίνουν νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών;

Η πρώτη ημέρα του σχολείου είναι ο καθρέφτης κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκεί δεν μετρούν οι εξαγγελίες. Μετρά αν κάθε παιδί βρίσκει τον δάσκαλο και τον καθηγητή του στην τάξη.

Γι’ αυτό η προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει μεθοδικά εδώ και πολλούς μήνες με τις υπηρεσιακές και σχολικές μεταβολές να ολοκληρώνονται εγκαίρως.

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Μετά τους 10.000 μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήσαμε πέρυσι και συνολικά 48.653 διορισμούς από το 2020, προχωρούμε φέτος σε περίπου 5.500 ακόμη μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε βαθμίδας, κάθε περιοχής και κάθε ειδικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση εξακολουθούμε να δίνουμε στην Ειδική Αγωγή, γιατί εκεί η εκπαιδευτική ευθύνη είναι ταυτόχρονα και κοινωνική ευθύνη.

Το προσωπικό μου στοίχημα είναι πολύ συγκεκριμένο: να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος για τα παιδιά, κάθε σχεδιασμός μας να φτάνει στην τάξη και να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του μαθητή και του εκπαιδευτικού.

Γι’ αυτό θέλουμε να περάσουμε από ένα σύστημα που συχνά αντιμετωπίζει τα προβλήματα αφού εμφανιστούν σε ένα σύστημα που προβλέπει καλύτερα τις ανάγκες, σχεδιάζει έγκαιρα και παρεμβαίνει νωρίτερα.

Διαρκής μας προσπάθεια είναι να συναντηθεί η οργανικότητα με τη λειτουργικότητα. Να υπάρχουν, δηλαδή, οργανικές θέσεις εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές και σταθερές ανάγκες και οι άνθρωποι και οι πόροι του εκπαιδευτικού συστήματος να αξιοποιούνται εκεί όπου μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά.

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Με το EDUPLAN, ένα εργαλείο ψηφιακής καταγραφής και πρόβλεψης αναγκών, επιδιώκουμε καλύτερο σχεδιασμό στη στελέχωση, πιο λειτουργική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων και μεγαλύτερη συνοχή στη λειτουργία του συστήματος.

Γιατί ο καλύτερος σχεδιασμός έχει αξία μόνο όταν μεταφράζεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο: καλύτερες συνθήκες μάθησης για τα παιδιά και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς.

Τα τελευταία χρόνια έχετε προχωρήσει στην ανακαίνιση σχολείων. Θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα;

Υπάρχουν πολιτικές που αποτυπώνονται σε αριθμούς. Υπάρχουν, όμως, και πολιτικές που τις βλέπεις στο χαμόγελο ενός παιδιού όταν μπαίνει σε ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο σχολείο.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ήρθε για να μείνει. O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αναγάγει την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών σε προσωπική δέσμευση απέναντι στη νέα γενιά.

Γι’ αυτό το πρόγραμμα όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά διευρύνεται. Με έναν συνολικό σχεδιασμό ύψους 650 εκατ. ευρώ και με τη στήριξη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, προχωρούμε στην αναβάθμιση σχολικών μονάδων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η πρώτη φάση, με 431 σχολεία, ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος και ήδη προχωρά η δεύτερη, με νέα δωρεά 100 εκατ. ευρώ για ακόμη 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιεί η ΚΤΥΠ Α.Ε. αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα των σχολείων και δημιουργούν ασφαλέστερους, λειτουργικότερους και πιο σύγχρονους χώρους για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.

Θέλουμε κάθε γονιός και κάθε τοπική κοινωνία να βλέπει ότι η Πολιτεία είναι παρούσα στο σχολείο. Όχι με υποσχέσεις, αλλά με έργα που μένουν. Δίπλα στις ανακαινίσεις κρίνω εξίσου σημαντική και την προσθήκη νέου εξοπλισμού καθώς μέσα στη χρονιά ήδη στέλνονται και θα στέλνονται νέοι διαδραστικοι πίνακες έτσι ώστε να έχουμε στο σύνολο 44.000 στις σχολικές τάξεις. Νέος αθλητικός εξοπλισμός, σχολικοι κήποι, νέος εξοπλισμός για τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, lockers για τα παιδιά του δημοτικού, σχολικοί κήποι, γωνιές χειροτεχνίας, απινιδωτές και βέβαια από το Σεπτέμβριο του 2027 νέα βιβλία.

Γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν εξαρτάται μόνο από το τι διδάσκεται μέσα στην τάξη. Εξαρτάται και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μαθαίνουν τα παιδιά και εργάζονται οι εκπαιδευτικοί.

Την Πέμπτη ήταν η κηδεία της Βάγιας Νέστορα όπου έχασε τη ζωή της μετά την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν τη δολοφονική επίθεση αλλά παράλληλα κατηγόρησαν την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση. Τι λέτε;

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της με βίαιο και άνανδρο τρόπο.

Υπάρχει μια οικογένεια που πενθεί και μια κοινωνία που ζητά απαντήσεις. Μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, η πρώτη μας υποχρέωση είναι ο σεβασμός.

Υπάρχει μια πολύ απλή αρχή που οφείλουμε όλοι να υπερασπιζόμαστε: σε μια Δημοκρατία, καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή και καμία πολιτική διαφωνία δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει.

Δεν θα μπω στον πειρασμό να θυμίσω ποιοι και πόσο επιζήμια εργαλειοποίησαν νεκρούς και ανθρώπινες τραγωδίες. Θα πω μόνο ότι, όπως διαπιστώνει πλέον και η ελληνική κοινωνία, το «καμία ανοχή» γίνεται πράξη.

Είχαμε τις άμεσες συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον φρικτό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μιας γυναίκας που ήταν δύο φορές μητέρα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό.

Και τώρα, έπειτα από 16 χρόνια, έχουμε συλλήψεις και, όπως όλα δείχνουν, μια καλά δεμένη έρευνα για τους δράστες του εμπρησμού της Marfin.

Εκτιμώ ότι η ελληνική κοινωνία κατανοεί όλο και περισσότερο πως ελευθερία και δημοκρατία χωρίς ασφάλεια δεν μπορούν να υπάρξουν.

Ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη ΝΔ; Μπορεί να δυσκολέψει τον στόχο της αυτοδυναμίας; Μάλιστα τις τελευταίες μέρες ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη και ισχυρή παράταξη με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και μια ιστορία μεγαλύτερη από τα πρόσωπα που κάθε φορά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ξερετε η υστεροφημία ενος πολιτικού και μάλιστα ενος πρώην πρωθυπουργού δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του αλλά την ίδια την ιστορία της χώρας. Εύχομαι ο Αντώνης Σαμαράς να το συναισθανθεί και να μην σταθεί ως αντίπαλος απέναντι στην παράταξη που τόσο τον τίμησε.

Το κλειδί της σταθερότητας μέσω της αυτοδυναμίας το κρατάνε στα χέρια τους οι πολίτες και βλέπω ότι στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις θεωρουν σε μεγάλο ποσοστό την αυτοδυναμία ως τη «λύση» σε αυτή την πολιτική Βαβέλ που βλέπει μπροστά του.

Η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει να παραμείνει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας γιατί διαχρονικά είχε την ικανότητα να ενώνει διαφορετικές φωνές γύρω από έναν κοινό σκοπό: τη σταθερότητα της χώρας, την πρόοδο της οικονομίας, την ασφάλεια των πολιτών και την προοπτική της επόμενης γενιάς.

Σε έναν πολιτικό χώρο με τόσο μεγάλη ιστορία και κοινωνική αναφορά είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

Η δύναμή της δεν βρίσκεται στην απουσία των διαφορών.

Βρίσκεται στην ικανότητά της να είναι μεγαλύτερη από αυτές.

Αυτό είναι που ενδιαφέρει, πιστεύω, τους πολίτες σήμερα δεν είναι οι εσωτερικές πολιτικές συζητήσεις, αλλά αν η Κυβέρνηση μπορεί να δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητάς τους και να προσφέρει στη χώρα σταθερότητα, ασφάλεια και προοπτική.

Η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί από το έργο της, από την ικανότητά της να διορθώνει όσα πρέπει να διορθωθούν και να προχωρά τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα.

Γιατί, στο τέλος, μια παράταξη δεν μένει ενωμένη από τον φόβο όσων μπορεί να τη χωρίσουν. Μένει ενωμένη από τον κοινό σκοπό και από την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να προσφέρει στη χώρα.