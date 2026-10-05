Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2026: Στο προσκήνιο η «φωνή» των εκπαιδευτικών – Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τους ανθρώπους της εκπαίδευσης

Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μαζί με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο – Στο επίκεντρο οι ίσες ευκαιρίες, η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και οι νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες για τους μαθητές

To νέο Κέντρο Προσομοίωσης και Κλινικών Δεξιοτήτων δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στους φοιτητές ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης.

Διπλή παρουσία στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα έχει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής και τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας του Ιδρύματος.

Τι αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της Β' φάσης αναπληρωτών. Ποιά τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Το πιθανό χρονοδιάγραμμα.

Μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να συμμετάσχουν στον 10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας με θέμα «Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη», δημιουργώντας πρωτότυπα ψηφιακά έργα για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη των τροχαίων.

Τρεις νέους κύκλους επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕ60 και Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) διοργανώνει το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναγνωρίζω – Προστατεύω».

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος εκφράζει την απαισιοδοξία του για πιθανό ξεκαθάρισμα στον «αμαρτωλό», όπως χαρακτηρίζει, χώρο των πιστοποιήσεων

Όλα όσα είπε ο πρωθυπουργός για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας - Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» σχολικό έτος 2026-2027

Λόγω των κενών, τα σχολεία αδυνατούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των Ολοήμερων, με αποτέλεσμα να δίνεται προτεραιότητα σε οικογένειες όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, σε μονογονεϊκές οικογένειες και σε περιπτώσεις με ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες.

Την περασμένη Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα είχε εκκενωθεί λόγω οσμής φυσικού αερίου

Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. καταθέτει σειρά προτάσεων μετά την PISA 2025, από τη μείωση των μαθητών ανά τάξη σε 22-24 και την επανεξέταση των απουσιών έως την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα στο σχολείο, χωρίς εργασίες για το σπίτι.

Πέντε άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά φέρονται να έκλεισαν με αλυσίδες και λουκέτα την είσοδο του 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας, οδηγώντας τους μαθητές σε τηλεκπαίδευση. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της διεύθυνσης για την ανεξέλεγκτη πρόσβαση εξωσχολικών.

Στο επίκεντρο θέτει τους ανθρώπους της εκπαίδευσης η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διοργανώνοντας ενημερωτική εκδήλωση - συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2026.

Στο επίκεντρο μπαίνει η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ του αμερικανικού William & Mary και των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων, με στόχο την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, την αύξηση των ανταλλαγών φοιτητών και ακαδημαϊκών και την προώθηση κοινών ερευνητικών δράσεων.

Σε 52 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2026.

Άνοιξε από σήμερα, Δευτέρα, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026.

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, προσβασιμότητας και στελέχωσης καταγγέλλονται στο ΕΕΕΕΚ Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες Αιγάλεω, με την ΕΣΑμεΑ να ζητά την άμεση λήψη μέτρων για μια σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν 87 μαθητές με αναπηρία.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Δεν έφτασαν οι 342 προσλήψεις – Ζητούν άμεσα Γ΄ φάση για τα κενά στα σχολεία

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ θέτει σοβαρά ερωτήματα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ξένων γλωσσών από το σπίτι, μιλά για περισσότερους από 50 πιστοποιημένους φορείς και ξεκαθαρίζει ότι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ασφαλείς μέθοδοι για την εξ αποστάσεως διαδικασία.

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2026: Στο προσκήνιο η «φωνή» των εκπαιδευτικών – Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τους ανθρώπους της εκπαίδευσης

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Στο επίκεντρο θέτει τους ανθρώπους της εκπαίδευσης η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διοργανώνοντας ενημερωτική εκδήλωση - συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2026.