Νηπιαγωγεία: «Καμπανάκι» από τους εκπαιδευτικούς για τη φοίτηση ευάλωτων παιδιών

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Την ενίσχυση των νηπιαγωγείων που υποδέχονται παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τη διασφάλιση της σταθερής φοίτησής τους ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών, με επιστολή του προς τα υπουργεία Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των νηπιαγωγείων που φιλοξενούν παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και για τη διασφάλιση της σταθερής φοίτησης όλων των παιδιών, θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών με επιστολή του προς τα υπουργεία Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ο Σύλλογος μεταφέρει, όπως αναφέρει, την εικόνα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί σε σχολικές μονάδες όπου καταγράφονται προβλήματα ακανόνιστης φοίτησης, ελλιπών δικαιολογητικών, γλωσσικών και κοινωνικών δυσκολιών, αλλά και περιστατικά έντασης και βίας.

Με αφορμή και την πρόσφατη επίθεση σε διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια, ο Σύλλογος ζητά ενίσχυση των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, αυστηρή εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης και θεσμική και νομική προστασία των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ σχολείων, δήμων, Κέντρων Κοινότητας και υπηρεσιών υγείας, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα παιδιά που δεν φοιτούν και να υποστηρίζονται οι οικογένειές τους.

Διαβάστε εδώ την επιστολή