Μετατάξεις εκπαιδευτικών 2026: Δημοσιεύτηκαν τα ονόματα – Σε ποιους κλάδους και περιοχές μετατάσσονται

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Νέα απόφαση για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το 2026 δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η απόφαση αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ της Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι μετατάσσονται, ύστερα από αίτησή τους, σε άλλους κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕΔΑΣΥ, καλύπτοντας κενές οργανικές θέσεις.

Πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 107990/Ε2/13-08-2026 απόφαση, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4102/τ.Γ΄/20-08-2026. Το Υπουργείο επισημαίνει στην απόφαση και την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των μετατάξεων, προκειμένου να ξεκινήσει έγκαιρα και ομαλά το σχολικό έτος 2026-2027.

Σε ποιους κλάδους γίνονται οι μετατάξεις

Στους πίνακες της απόφασης περιλαμβάνονται μετατάξεις, μεταξύ άλλων, στους κλάδους Θεολόγων, Φιλολόγων, Φυσικών, Βιολόγων, Γαλλικής και Αγγλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής Επιστήμης, Οικονομίας, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής και Κομμωτικής.

Για κάθε εκπαιδευτικό ή μέλος προσωπικού αναγράφονται στον επίσημο πίνακα ο υφιστάμενος κλάδος, ο νέος κλάδος μετάταξης, η περιοχή οργανικής θέσης και η περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η μετάταξη.

Μεταξύ των περιπτώσεων περιλαμβάνονται και μετατάξεις προς ΚΕΔΑΣΥ, ενώ οι αλλαγές αφορούν εκπαιδευτικούς από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Τι ισχύει για βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για όσους μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 30ής Απριλίου 2026 για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ.

Η πλήρης απόφαση με όλα τα ονόματα, τους κλάδους και τις περιοχές μετάταξης είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας ΕΔΩ.