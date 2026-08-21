Τουρισμός για όλους: Λήγει η προθεσμία σήμερα – Ποιά η διαδικασία

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Λήγει σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59, η προθεσμια για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» που προσφέρει επιδότηση διαμονής σε τουριστικά καταλύματα σε όλη τη χώρα.

Τουρισμός για όλους: Το νέο πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά ενίσχυσης, τα οποία φτάνουν έως και τα 600 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxisnet ή μέσω ΚΕΠ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Μέσω gov.gr ή της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, επίσης με κωδικούς TAXISnet, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή περίοδο. Το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και την περίοδο χρήσης.

Ύψος επιδότησης και κατηγορίες δικαιούχων

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται με βάση την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο χρήσης της ψηφιακής κάρτας. Για τη γενική κατηγορία, το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και 300 ευρώ για τη χαμηλή.

Άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος, δικαιούνται 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή.

Για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους με παιδί με αναπηρία 67% και άνω, η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο.

Όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Αν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις: η α’ φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η β’ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00 στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ Φορέας Υλοποίησης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Διαδικασία εξαργύρωσης της επιδότησης

Η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026-2027» προσφέρει:

– Ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

– Άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

– Δυνατότητα ανάλωσης του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή).

Για τους κληρωθέντες δικαιούχους της Α’ φάσης:

– Για την υψηλή περίοδο, το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027.

– Για τη χαμηλή περίοδο, το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027.