Σχολεία: Μάθημα Ηθικής για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά – Ο κανόνας των 10 μαθητών

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Μάθημα Ηθικής αντί Θρησκευτικών από το 2026-2027 – Πότε θα δημιουργείται τμήμα και τι προβλέπει η απόφαση

Νέο πλαίσιο για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια τίθεται σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2026-2027, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5231/18-8-2026.

Το μάθημα της Ηθικής απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία του αποτελεί η συγκέντρωση τουλάχιστον 10 απαλλασσόμενων μαθητών ανά τάξη.

Η υπουργική απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 108070/Δ2, καθορίζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώνονται τα τμήματα, τι θα συμβαίνει όταν σε μία τάξη λειτουργούν περισσότερα τμήματα, αλλά και ποια διαδικασία θα ακολουθείται όταν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των δέκα μαθητών.

Τουλάχιστον 10 μαθητές για να διδαχθεί η Ηθική

Κεντρική πρόβλεψη της νέας ρύθμισης είναι ότι για να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία της Ηθικής θα πρέπει να υπάρχουν στην αντίστοιχη τάξη τουλάχιστον δέκα μαθητές που έχουν λάβει απαλλαγή από τα Θρησκευτικά.

Εφόσον στην τάξη λειτουργεί μόνο ένα τμήμα, τα δύο μαθήματα θα πραγματοποιούνται την ίδια διδακτική ώρα αλλά σε διαφορετικές αίθουσες. Έτσι, οι μαθητές που παρακολουθούν κανονικά τα Θρησκευτικά θα παραμένουν στο αντίστοιχο μάθημα, ενώ όσοι έχουν απαλλαγεί θα μεταβαίνουν σε διακριτή αίθουσα για τη διδασκαλία της Ηθικής.

Τι θα γίνεται όταν υπάρχουν περισσότερα τμήματα στην ίδια τάξη

Περισσότερες προβλέψεις υπάρχουν για τις περιπτώσεις στις οποίες μία τάξη διαθέτει δύο ή περισσότερα τμήματα.

Εάν ο συνολικός αριθμός των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά επιτρέπει τη δημιουργία ενός ή περισσότερων τμημάτων αντίστοιχου μεγέθους με τα υπόλοιπα τμήματα της τάξης, τότε θα συγκροτείται ξεχωριστό τμήμα στο οποίο θα διδάσκεται αποκλειστικά το μάθημα της Ηθικής.

Οι υπόλοιποι μαθητές θα κατανέμονται εκ νέου στα τμήματα με αλφαβητική σειρά, χωρίς ωστόσο να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των τμημάτων της συγκεκριμένης τάξης.

Πώς θα συγκεντρώνονται οι μαθητές όταν δεν μπορεί να δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται όταν ο αριθμός των απαλλασσόμενων μαθητών δεν επιτρέπει τη δημιουργία αυτοτελούς τμήματος ισοδύναμου με τα υπόλοιπα.

Σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά θα εντάσσονται στο τμήμα της ίδιας τάξης στο οποίο βρίσκεται ήδη ο μεγαλύτερος αριθμός απαλλασσόμενων μαθητών.

Την ώρα των Θρησκευτικών, οι συγκεκριμένοι μαθητές θα παρακολουθούν την Ηθική σε διαφορετική αίθουσα, ενώ οι υπόλοιποι θα διδάσκονται κανονικά το μάθημα των Θρησκευτικών.

Μετά τη συγκέντρωση των απαλλασσόμενων μαθητών στο συγκεκριμένο τμήμα, οι υπόλοιποι μαθητές θα ανακατανέμονται αλφαβητικά σε όλα τα τμήματα.

Τι ισχύει εάν δεν υπάρχουν 10 μαθητές

Η απόφαση ρυθμίζει και την περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρώνονται τουλάχιστον δέκα μαθητές ανά τάξη που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η ίδια διαδικασία προβλέπεται και εάν ο απαιτούμενος αριθμός των δέκα μαθητών συμπληρωθεί μετά την πέμπτη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε σχολικού έτους.

Στις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζεται αναλογικά η περίπτωση 3 του άρθρου 22 της κοινής υπουργικής απόφασης 102791/ΓΔ4/10-09-2024 (Β΄ 5130).

Από πότε ξεκινά η εφαρμογή

Το νέο πλαίσιο δεν αφορά προηγούμενες σχολικές χρονιές. Η υπουργική απόφαση ορίζει ρητά ότι η ισχύς της αρχίζει από το σχολικό έτος 2026-2027.

Έτσι, από τη νέα σχολική χρονιά, Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια θα πρέπει να οργανώνουν τη διδασκαλία της Ηθικής με βάση τον αριθμό των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά και τις συγκεκριμένες διαδικασίες συγκρότησης και ανακατανομής των τμημάτων.