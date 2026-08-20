Στελέχη Εκπαίδευσης: Ποιοι παίρνουν σειρά στις νέες κρίσεις – Τι απάντησε το Υπουργείο Παιδείας

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Σε εκκρεμότητα παραμένει η επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών στελεχών της Εκπαίδευσης, με το Υπουργείο Παιδείας να αποσαφηνίζει, μέσα από απάντησή του στη Βουλή, ποιες διαδικασίες πρόκειται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Το θέμα τέθηκε με ερώτηση της βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Σοφίας Ασημακοπούλου, η οποία ζήτησε να πληροφορηθεί εάν το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη και πλήρωση θέσεων στελεχών που παραμένουν σε εκκρεμότητα, βάσει του ν. 4823/2021, καθώς και εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, από την ψήφιση του ν. 4823/2021 και έως τις 6 Ιουλίου 2026 έχουν ήδη ολοκληρωθεί αρκετές διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών.

Ειδικότερα, έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον Ιούλιο του 2022, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τον Απρίλιο του 2023, οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης τον Ιούλιο του 2024, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης τον Νοέμβριο του 2024 και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης τον Ιούλιο του 2025.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, τους Προϊσταμένους διθέσιων και τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τους Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και τους υπευθύνους τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων των ΚΕΔΑΣΥ.

Ποιοι παίρνουν σειρά στις κρίσεις στελεχών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο της απάντησης του Υπουργείου στο οποίο προσδιορίζονται οι επόμενες κατηγορίες στελεχών που προβλέπεται να επιλεγούν, με βάση τον ν. 4823/2021 και τη σειρά που διαμορφώθηκε μετά την τελευταία τροποποίηση της σχετικής διάταξης.

Συγκεκριμένα, σειρά έχουν:

οι Προϊστάμενοι των ΚΕΠΕΑ,

οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,

ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πρόκειται, επομένως, για τις τρεις κατηγορίες στελεχών που το ίδιο το Υπουργείο προσδιορίζει ως τις επόμενες στη σειρά των διαδικασιών επιλογής.

Τι ισχύει για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Ξεχωριστή διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι, σε εφαρμογή του ν. 4415/2016 και της σχετικής υπουργικής απόφασης για τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης, εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου 2026 προκήρυξη για την πλήρωση 10 θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού.

Οι συγκεκριμένες θέσεις προβλέπεται να καλυφθούν με απόσπαση, με θητεία πέντε ετών και ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ενώ οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από τις 29 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, προκειμένου να συνεχιστεί χωρίς διακοπή η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, εκδόθηκε απόφαση για την παράταση της θητείας Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού και τον ορισμό Αναπληρωτών Συντονιστών.

Η θητεία τους ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους νέους Συντονιστές που θα επιλεγούν μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2027.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση σειράς κρίσεων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες διαδικασίες και κυρίως στην επιλογή Προϊσταμένων ΚΕΠΕΑ και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και στην ολοκλήρωση της ήδη εξελισσόμενης διαδικασίας για τους Προϊσταμένους ΚΕΔΑΣΥ.