Προσλήψεις αναπληρωτών: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα Τμήματα Ένταξης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

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Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέσα στην προθεσμία να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων στις οποίες επιθυμούν να προσληφθούν.

ΟΠΣΥΔ: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στην Ε.Α.Ε. για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη στα Τμήματα Ένταξης των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027

Ανακοινώνεται ότι, με την υπό στοιχεία 54/ΔEΔΗΜΩΣ/20-08-2026 (ΑΔΑ: ΡΤΑΧ46ΝΚΠΔ-Γ2Η) πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025, (ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 3363/8-7-2026), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών/τριών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

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Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων ΔΗΜ.Ω.Σ. υποβάλλονται από την Παρασκευή 21-8-2026 έως και την Δευτέρα 31-8-2026 Αυγούστου 2026 στις 15:00.

Ποιους εκπαιδευτικούς αφορά

Σύμφωνα με την πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων:

ΠΕ02 – Φιλόλογοι

ΠΕ03 – Μαθηματικοί

ΠΕ04 – Φυσικές Επιστήμες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και να είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ ή στους τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 3363/8-7-2026.

Από 21 έως 31 Αυγούστου οι αιτήσεις

Η προθεσμία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ενδιαφερόμενους, καθώς οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Υποβολή αίτησης στο ΟΠΣΥΔ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων στις οποίες επιθυμούν να προσληφθούν.

Πλήρους ή μειωμένου ωραρίου οι προσλήψεις

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να φτάσει έως ένα διδακτικό έτος, με τις προσλήψεις να αφορούν το σχολικό έτος 2026-2027 και ειδικότερα την κάλυψη αναγκών στα Τμήματα Ένταξης των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων.

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