Ιός Δυτικού Νείλου: Γιατί αυξήθηκαν τα κρούσματα – Η εξήγηση Μαγιορκίνη

Πίνακας περιεχομένων

Αυξημένη είναι φέτος η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, με δεκάδες νέα περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε μία εβδομάδα και τα συνολικά κρούσματα από την αρχή του 2026 να έχουν φτάσει τα 157, ενώ έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει η εικόνα στην Αττική, όπου αυξημένη δραστηριότητα παρατηρείται σε συγκεκριμένες περιοχές.

Για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας μίλησε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, εμφανιζόμενος καθησυχαστικός ως προς τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό. Όπως εξήγησε, η συντριπτική πλειονότητα όσων μολύνονται δεν αντιλαμβάνεται καν ότι έχει προσβληθεί από τον ιό, καθώς η λοίμωξη στις περισσότερες περιπτώσεις περνά χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα.

Πόσο συχνά εμφανίζονται σοβαρές επιπλοκές

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αφορά περίπου έναν στους 150 ανθρώπους που μολύνονται.

Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι σοβαρή και να απαιτεί άμεση νοσηλεία. Υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος, λήθαργος, φωτοφοβία, σπασμοί ή παράλυση είναι μεταξύ των συμπτωμάτων που μπορεί να συνδέονται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και η αντιμετώπιση των ασθενών είναι υποστηρικτική, ανάλογα με τη βαρύτητα και την κλινική εικόνα κάθε περιστατικού.

Πότε μπορεί να εμφανιστούν τα συμπτώματα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το χρονικό διάστημα που μπορεί να μεσολαβήσει ανάμεσα στο τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού και στην εκδήλωση συμπτωμάτων.

Όπως ανέφερε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, τα συμπτώματα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και δύο εβδομάδες μετά το τσίμπημα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι από την εικόνα ενός τσιμπήματος στο δέρμα δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει εάν το κουνούπι ήταν μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η τοπική αντίδραση που εμφανίζεται μετά από ένα τσίμπημα σχετίζεται με το σάλιο του κουνουπιού και την αλλεργική αντίδραση του οργανισμού και όχι με το εάν το έντομο μεταφέρει τον ιό.

157 κρούσματα και 13 θάνατοι από την αρχή του 2026

Τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ καταγράφουν σημαντική δραστηριότητα του ιού. Έως τις 19 Αυγούστου 2026, μέσα σε μία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Καταγράφηκε επίσης ένα ακόμη περιστατικό με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, μεταξύ άλλων και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού.

Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.

Γιατί αυξήθηκαν τα περιστατικά

Η ακριβής αιτία για την αυξημένη φετινή κυκλοφορία του ιού δεν μπορεί, σύμφωνα με τον καθηγητή, να προσδιοριστεί με βεβαιότητα.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου διατηρείται στη φύση μέσω ενός κύκλου που περιλαμβάνει πτηνά και κουνούπια. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα πτηνά και στη συνέχεια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε κορακοειδή, όπως κοράκια, καρακάξες και κίσσες, τα οποία μπορεί να συμμετέχουν στον συγκεκριμένο κύκλο μετάδοσης.

Γιατί έχει σημασία πού καταγράφονται τα κρούσματα

Η γεωγραφική κατανομή των περιστατικών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ιού.

Η συγκέντρωση περισσότερων κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές μπορεί, σύμφωνα με τον καθηγητή, να αποτελεί ένδειξη ότι στην περιοχή υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών.

Μάλιστα, ένα από τα πιθανά σενάρια που ανέφερε για τη σημερινή εικόνα συνδέεται με ενδεχόμενες μετακινήσεις πτηνών μετά την κακοκαιρία Daniel το 2023, όταν η Θεσσαλία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δραστηριότητας του ιού.

Όπως εξήγησε, η γεωγραφική καταγραφή έχει ιδιαίτερη σημασία και λόγω του γεγονότος ότι τα κουνούπια δεν μετακινούνται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Έτσι, η εμφάνιση αυξημένου αριθμού περιστατικών σε μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την τοπική κυκλοφορία του ιού.