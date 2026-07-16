Επαγγελματική εκπαίδευση: Πάνω από 14.000 θέσεις μαθητείας το σχολικό έτος 2025-2026

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Εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη δυναμική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας

Στη δυναμική που αποκτά τα τελευταία χρόνια η επαγγελματική εκπαίδευση και ειδικότερα ο θεσμός της μαθητείας, εστίασε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης με τίτλο «Το μέλλον ξεκινά εδώ, ΠΑΤΑ START». Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι η μαθητεία αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, επισημαίνοντας ότι προσφέρει ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, δεξιότητες και νέες προοπτικές στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας στοιχεία για τη σημαντική αύξηση των θέσεων μαθητείας, αλλά και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού.

«Το μέλλον ξεκινά εδώ. Πατάμε START και δημιουργούμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι η μαθητεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες της πολιτικής του Υπουργείου για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Πώς η Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Διά Βίου Μάθηση δημιουργούν νέες ευκαιρίες

Όπως τόνισε, η μαθητεία λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ σχολείου και αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους νέους όχι μόνο επαγγελματική εμπειρία, αλλά και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για την ομαλή μετάβασή τους στον εργασιακό χώρο.

Αύξηση συμμετοχής και περισσότερες ευκαιρίες

Η υπουργός Παιδείας έκανε λόγο για θεαματική ενίσχυση του θεσμού, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή των εργοδοτών στο πρόγραμμα αυξήθηκε κατά 27% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, αυξάνεται σταθερά τόσο ο αριθμός των ιδιωτικών φορέων που προσφέρουν θέσεις μαθητείας όσο και το ποσοστό των αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς μέσω της μαθητείας οι απόφοιτοι μεταβαίνουν από το Επίπεδο 4 στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, το Υπουργείο Παιδείας αύξησε τη χρηματοδότηση του προγράμματος κατά 57 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό στα 182 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση αυτή επιτρέπει:

Τη δημιουργία περισσότερων θέσεων μαθητείας.

Τη συμμετοχή περισσότερων αποφοίτων.

Την ενδυνάμωση της συνεργασίας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Την καλύτερη σύνδεση των ειδικοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρά στην επικαιροποίηση των Οδηγών Κατάρτισης, ενώ αξιοποιεί τις Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP) για την ανάδειξη νέων ειδικοτήτων σε τομείς αιχμής.

Οι επιχειρήσεις κρατούν τους μαθητευόμενους

Η υπουργός υπογράμμισε ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να διατηρήσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους τους μαθητευόμενους μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.

«Η μαθητεία δεν προσφέρει μόνο γνώσεις και δεξιότητες. Παρέχει αυτονομία και αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα των νέων από το προστατευμένο περιβάλλον του σχολείου στον πραγματικό χώρο εργασίας», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης παρουσίασε τα στοιχεία που αποτυπώνουν την ανάπτυξη του θεσμού.

Όπως ανέφερε:

Το σχολικό έτος 2025-2026 προσφέρθηκαν 14.116 θέσεις μαθητείας.

Το 2018 οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 7.212.

Οι τοποθετήσεις μαθητευομένων αυξήθηκαν από 3.694 το 2018 σε 8.331 το 2025.

Ο ίδιος τόνισε ότι η σημαντικότερη επιτυχία του θεσμού δεν είναι οι αριθμοί, αλλά το γεγονός ότι χιλιάδες νέοι αποκτούν μια ασφαλή και οργανωμένη είσοδο στην αγορά εργασίας.

Η μαθητεία και η αγορά εργασίας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο οι θέσεις μαθητείας να αποτελέσουν μοχλό για σταθερή και ποιοτική απασχόληση.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του επαγγελματικού προσανατολισμού ήδη από τις μικρότερες ηλικίες, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν εγκαίρως τις δυνατότητες που προσφέρει η επαγγελματική εκπαίδευση.

«Πιάνουμε το νήμα νωρίς. Δεν περιμένουμε το Λύκειο για να βοηθήσουμε τα παιδιά να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε τέσσερις θεματικές ενότητες:

«Οι πρωταγωνιστές της Μαθητείας», με συμμετοχή μαθητευομένων και αποφοίτων.

«Η Μαθητεία μέσα από τα σχολεία και τους ανθρώπους της».

«Η Μαθητεία ως μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης».

«Σχεδιάζοντας το μέλλον της Μαθητείας», με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας, κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της αγοράς εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας, βουλευτές, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, στελέχη της εκπαίδευσης και μαθητευόμενοι από όλη τη χώρα.