Κινητοποίηση: «Η τέχνη στο σχολείο δεν είναι πολυτέλεια» – Στον δρόμο εκπαιδευτικοί Αισθητικής Αγωγής

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνουν εκπαιδευτικοί Μουσικής, Θεατρολόγοι και Εικαστικοί, με τη στήριξη της Α΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

Τη στήριξή του στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων Αισθητικής Αγωγής, δηλαδή Μουσικών, Θεατρολόγων και Εικαστικών, εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Α΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, καλώντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 14:00, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στο κτίριο ZEDA.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με φόντο τις έντονες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών για την κατάσταση που επικρατεί στις ειδικότητες Αισθητικής Αγωγής στο δημόσιο σχολείο. Όπως επισημαίνεται, τα αποτελέσματα της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών δεν καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα να παραμένουν σημαντικά οργανικά και λειτουργικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για υποβάθμιση και απαξίωση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ζητώντας την κάλυψη των κενών και την ενίσχυση της παρουσίας των μαθημάτων Τέχνης στο δημόσιο σχολείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τη γενική παιδεία:

Πανελλαδικά:

Μουσικοί: 92 προσλήψεις στην Α’ Φάση – μόλις 74 στη Β’ Φάση.

Θεατρολόγοι: 31 προσλήψεις στην Α’ Φάση – μόλις 19 στη Β’ Φάση.

Εικαστικοί: 84 προσλήψεις στην Α’ Φάση – μόλις 83 στη Β’ Φάση.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας:

Μουσικοί: 11 προσλήψεις στην Α’ Φάση – μόλις 6 στη Β’ Φάση.

Θεατρολόγοι: 4 προσλήψεις στην Α’ Φάση – μόλις 1 στη Β’ Φάση.

Εικαστικοί: 15 προσλήψεις στην Α’ Φάση – μόλις 6 στη Β’ Φάση.

Όπως τονίζεται στο κάλεσμα, η έλλειψη προσωπικού αναγκάζει τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς να μετακινούνται σε 3 και 4 διαφορετικά σχολεία για να συμπληρώσουν το ωράριό τους, γεγονός που εμποδίζει τη δημιουργία ουσιαστικής παιδαγωγικής σχέσης με τους μαθητές. Παράλληλα, παρατηρούνται συγχωνεύσεις τμημάτων, ενώ ώρες αισθητικής αγωγής μετατρέπονται σε «κενά» ή ανατίθενται σε άλλες ειδικότητες.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης στηρίζει και καλεί στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής (Μουσικοί, Θεατρολόγοι και Εικαστικοί) τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 Οκτωβρίου στις 14:00 στην ΠΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA) ενάντια στην υποβάθμιση των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στο δημόσιο σχολείο.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ!

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί Αισθητικής Αγωγής (Μουσικοί, Θεατρολόγοι και Εικαστικοί), εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία μας για την υποβάθμιση των ειδικοτήτων μας στο δημόσιο σχολείο.

Η ολοκλήρωση της Β’ Φάσης προσλήψεων ήρθε να επιβεβαιώσει την πλήρη εγκατάλειψη της αισθητικής αγωγής. Η απαξίωση της τέχνης συνεχίζεται αμείωτη, καθώς τα σχολεία παραμένουν άδεια από ήχους, χρώματα και θεατρική πράξη. Οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών προκαλούν οργή, αφού η σύγκριση των στοιχείων είναι αποκαρδιωτική και αφήνει τεράστιες ανάγκες ακάλυπτες. Στη γενική παιδεία συγκεκριμένα:

Πανελλαδικά:

Μουσικοί: 92 προσλήψεις στην Α’ Φάση, μόλις 74 στη Β’.

Θεατρολόγοι: 31 προσλήψεις στην Α’ Φάση, μόλις 19 στη Β’.

Εικαστικοί: 84 προσλήψεις στην Α’ Φάση, μόλις 83 στη Β’.

Κεντρική Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας:

Μουσικοί: 11 προσλήψεις στην Α’ Φάση, μόλις 6 στη Β’.

Θεατρολόγοι: 4 προσλήψεις στην Α’ Φάση, μόλις 1 στη Β’.

Εικαστικοί: 15 προσλήψεις στην Α’ Φάση, μόλις 6 στη Β’.

Οι παραπάνω αριθμοί όμως, δεν αποτυπώνουν μόνο αδιόριστους εκπαιδευτικούς αισθητικής αγωγής. Σημαίνουν μαθητές που στερούνται την επαφή με την τέχνη. Σημαίνουν εκπαιδευτικούς λάστιχο που αναγκάζονται να τρέχουν σε 3 και 4 διαφορετικά σχολεία για να καλύψουν ωράριο, αδυνατώντας να χτίσουν παιδαγωγική σχέση με τα παιδιά. Σημαίνουν τμήματα που συγχωνεύονται και ώρες αισθητικής αγωγής που γίνονται “ώρες κενού” ή ανατίθενται σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων.

Απαιτούμε ένα σχολείο που θα προσφέρει ολόπλευρη μόρφωση και όχι ένα σχολείο-εξεταστικό κέντρο με εξουθενωμένους αναπληρωτές. Αρνούμαστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των μαθητών μας ως “λογιστικό κόστος” και οι ζωές μας ως νούμερα σε ένα αρχείο excel του Υπουργείου. Για όλους αυτούς τους λόγους, διεκδικούμε:

Έκτακτη εμβόλιμη φάση προσλήψεων για την πλήρη κάλυψη όλων των πραγματικών κενών σε Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Εικαστικά.

Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών αισθητικής αγωγής για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των σχολείων.

Να σταματήσει το καθεστώς των αναπληρωτών-περιηγητών. Ένας εκπαιδευτικός σε το πολύ δύο σχολεία.

Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών (άδειες κ.λπ.).

Δεν κάνουμε βήμα πίσω! Η τέχνη στο σχολείο δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα!

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ & ΕΛΜΕ) Κεντρικής Μακεδονίας να στηρίξουν τον αγώνα μας.

Παράσταση Διαμαρτυρίας ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 Οκτωβρίου στις 14:00 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο ZEDA)

Εκπαιδευτικοί Αισθητικής Αγωγής

(Μουσικοί, Θεατρολόγοι, Εικαστικοί)».