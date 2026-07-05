Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Τι ισχύει, ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής

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Πώς θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 σύμφωνα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Οι επαναληπτικές εξετάσεις διενεργούνται τον Σεπτέμβριο και αφορούν υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν ή διέκοψαν την εξέτασή τους στην τακτική περίοδο για συγκεκριμένους λόγους που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, ημερήσιων ή εσπερινών, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά την τακτική εξεταστική περίοδο.

Οι λόγοι που προβλέπονται είναι σοβαρός λόγος υγείας ή ψυχική οδύνη λόγω θανάτου συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η διαδικασία.

Τι ισχύει για προσωρινή βλάβη στα άνω άκρα

Στις επαναληπτικές Πανελλαδικές μπορούν να εξεταστούν και υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων.

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Η προϋπόθεση είναι η βλάβη να καθιστά αδύνατη τη χρήση των άνω άκρων για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις δεν εξετάζονται μόνο στο μάθημα από το οποίο απουσίασαν ή στο οποίο διέκοψαν την εξέτασή τους.

Εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων που είχαν δηλώσει στην αρχική αίτηση – δήλωσή τους, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, ειδικών ή μουσικών μαθημάτων, μαθημάτων ειδικότητας και πρακτικών δοκιμασιών, όπου απαιτείται.

Τι γίνεται με την προηγούμενη βαθμολογία

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις ακυρώνεται η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής περιόδου.

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Ακυρώνεται επίσης η βαθμολογία και η επίδοσή του στα μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες στις οποίες είχε ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος θεωρείται μη εξετασθείς.

Πού θα διεξαχθούν οι εξετάσεις

Για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορούν να οριστούν εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας, με την κατανομή των υποψηφίων να γίνεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.

Ποια είναι η προθεσμία για την αίτηση

Για τη συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση το αργότερο εντός δύο ημερών από τη λήξη του προγράμματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων της κατηγορίας τους.

Από τις δύο ημέρες, τουλάχιστον η τελευταία πρέπει να είναι εργάσιμη. Η αίτηση κατατίθεται στην Επιτροπή Εξετάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο όπου είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση – δήλωση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικό που αποδεικνύει την αδυναμία συμμετοχής του υποψηφίου την ημέρα της εξέτασης.

Για λόγους ασθενείας απαιτούνται δικαιολογητικά ή ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Δημόσιο Κέντρο Υγείας με τις προβλεπόμενες σφραγίδες, ή από Ιδιωτικό Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του διοικητικού διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής.

Τι δεν θεωρείται επαρκές

Στην περίπτωση προσωρινής βλάβης των άνω άκρων, πρέπει να πιστοποιείται ρητά η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης.

Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ούτε υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

Ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες

Για απουσία σε Ειδικά ή Μουσικά Μαθήματα, η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος στο οποίο ο υποψήφιος απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του.

Αντίστοιχα, για τις πρακτικές δοκιμασίες, η προθεσμία είναι δύο ημέρες από την ημέρα που ήταν προγραμματισμένη η συμμετοχή του υποψηφίου, εφόσον απουσίασε ή διέκοψε λόγω ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας.

Τι γίνεται αν ο υποψήφιος διακόψει την εξέταση

Αν υποψήφιος ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του λόγω ξαφνικής ασθένειας, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό και το γραπτό του φυλάσσεται στην οικεία επιτροπή.

Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν δεν το κάνει, το γραπτό του αποστέλλεται για βαθμολόγηση.

Το μηχανογραφικό μετά τις εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Η υποβολή γίνεται αφού γνωστοποιηθούν οι βαθμοί της τελικής τους επίδοσης, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το ποσοστό των θέσεων

Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου.

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ προβλέπεται ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά τμήμα σε ΑΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, ενώ για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ προβλέπεται ποσοστό 0,5% σε ΑΕΙ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Πού δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές.

Δεν έχουν επίσης δικαίωμα εισαγωγής σε Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ – ΕΛΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Τι ισχύει για το 10%

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με το 10% για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα επόμενα δύο έτη.

Για την εισαγωγή τους απαιτείται να επιτύχουν την ΕΒΕ της σχολής, την ΕΒΕ ειδικού ή μουσικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας όπου απαιτείται, καθώς και συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα της τακτικής περιόδου στην αντίστοιχη κατηγορία.