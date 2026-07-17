Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

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Πίνακας περιεχομένων

Πρόγραμμα επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας έτους 2026.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται το πρόγραμμα:

Α) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ΓΕΛ

Β) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑΛ

Γ) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και

Δ) της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ.

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2026

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) τριτη 8-9-2026 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τεταρτη 9-9-2026 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-9-2026 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-9-2026 ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2026

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 22-9-2026 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-9-2026 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αλγεβρα) ΠΕΜΠΤΗ 24-9-2026 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ ) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-9-2026 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-9-2026 ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΔΕΥΤΕΡΑ 28-9-2026 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 29-9-2026 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2026 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-9-2026 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 12.00 μ.μ. 16.00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-9-2026 ΑΓΓΛΙΚΑ 16:00 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 15-9-2026 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16:00 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 16-9-2026 ΓΑΛΛΙΚΑ 16.00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ 17-9-2026 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-9-2026 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 13:30 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 19-9-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 16.00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21-9-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 16.00 μ.μ.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζουμε το διάστημα από τη Δευτέρα 14-9-2026 μέχρι και τη Δευτέρα 21-9-2026. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, προκειμένου να δηλώσουν τις ημέρες συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες.