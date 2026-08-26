Εγγραφές πρωτοετών: Πώς γίνεται η διαδικασία και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

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Εγγραφές πρωτοετών 2026: Όλα όσα πρέπει να κάνουν οι νέοι φοιτητές μετά τις Πανελλαδικές

Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας. Η διαδικασία πραγματοποιείται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να απαιτείται σε αυτή τη φάση φυσική παρουσία στη Γραμματεία.

Ωστόσο, η εγγραφή δεν είναι η μοναδική υποχρέωση που περιμένει τους νέους φοιτητές. Ακαδημαϊκή ταυτότητα, συγγράμματα, σίτιση, ενεργοποίηση πανεπιστημιακών υπηρεσιών και πιθανές μετεγγραφές αποτελούν ορισμένα από τα επόμενα βήματα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι πρωτοετείς να γνωρίζουν από τώρα τι χρειάζονται και ποιες ανακοινώσεις πρέπει να παρακολουθούν.

Πρώτο βήμα η ηλεκτρονική εγγραφή

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας:

Μέσω του συστήματος εγγράφονται οι επιτυχόντες που εισάγονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

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Η πλατφόρμα, πάντως, δεν είναι διαθέσιμη για εγγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ανοίγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας. Επομένως, οι επιτυχόντες πρέπει να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση με την ημερομηνία έναρξης και την καταληκτική ημερομηνία.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Ποιους αφορά

Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά όσους πέτυχαν μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και έχουν εξασφαλίσει θέση σε πανεπιστημιακό Τμήμα ή Σχολή, καθώς και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Δεν ακολουθούν, όμως, όλοι οι επιτυχόντες υποχρεωτικά την ίδια διαδρομή. Για ειδικές κατηγορίες εισαγωγής μπορεί να προβλέπονται διαφορετικές ενέργειες και δικαιολογητικά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι η ηλεκτρονική αίτηση έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, βάσει του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Αυτό σημαίνει ότι πριν από την τελική υποβολή απαιτείται προσεκτικός έλεγχος όσων έχουν καταχωριστεί.

Οι δύο κωδικοί που πρέπει να έχουν οι επιτυχόντες

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, οι επιτυχόντες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ χρειάζονται τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν κατά τη διαδικασία των Πανελλαδικών και του Μηχανογραφικού.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται:

ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου των Πανελλαδικών Εξετάσεων

το password του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Όσοι δεν θυμούνται ή έχουν χάσει τον κωδικό ασφαλείας δεν σημαίνει ότι χάνουν τη δυνατότητα εγγραφής. Προβλέπεται διαδικασία έκδοσης νέου password, ενώ ο υποψήφιος μπορεί να απευθυνθεί και στο σχολείο από το οποίο είχε παραλάβει αρχικά τον κωδικό, έχοντας μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα.

Με την είσοδό του στην εφαρμογή, ο νέος φοιτητής καλείται να καταχωρίσει ή να επιβεβαιώσει τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Ορισμένα δεδομένα μπορεί να εμφανίζονται ήδη συμπληρωμένα από τις προηγούμενες διαδικασίες των Πανελλαδικών, με δυνατότητα αλλαγής όπου αυτό προβλέπεται και είναι απαραίτητο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κινητό τηλέφωνο και στο e-mail. Είναι στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν αργότερα από τη Γραμματεία για ενημερώσεις σχετικά με τις σπουδές και τις διαδικασίες του Τμήματος. Για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο να δηλώνονται στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί και ελέγχει τακτικά ο ίδιος ο φοιτητής.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος που είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλο ΑΕΙ

Διαφορετική περίπτωση αποτελούν οι επιτυχόντες που διαθέτουν ήδη φοιτητική ιδιότητα από προηγούμενη εισαγωγή τους και τώρα πέτυχαν σε άλλη Σχολή.

Κατά τη νέα ηλεκτρονική εγγραφή πρέπει να δηλώσουν ότι είναι ή ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών και να ζητήσουν παράλληλα τη διαγραφή από το προηγούμενο Τμήμα, προκειμένου να προχωρήσει η νέα εγγραφή.

Η προηγούμενη φοίτηση πρέπει να δηλωθεί ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η διαγραφή έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέσω της παλιάς Γραμματείας.

Πότε ανοίγουν οι εγγραφές των πρωτοετών για το 2026

Το βασικό ερώτημα για τους φετινούς επιτυχόντες είναι πλέον πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα.

Μέχρι τις 25 Αυγούστου 2026, δεν έχει εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που θα καθορίζει την έναρξη και τη λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών.

Ως ένδειξη για το πιθανό χρονοδιάγραμμα μπορεί να λειτουργήσει η περσινή διαδικασία: το 2025 οι εγγραφές είχαν πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι ίδιες ημερομηνίες θα ισχύσουν και φέτος και οι πρωτοετείς θα πρέπει να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση.