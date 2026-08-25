Κλείδωσε! Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για τις προσλήψεις αναπληρωτών και για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

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Τι είπε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο OPEN.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη στην προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, με στόχο οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται εγκαίρως στις θέσεις τους.

Μέσα στον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανεβάζοντας σε περισσότερους από 53.000 τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση από το 2019 και μετά.

Παράλληλα, περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών προγραμματίζεται να ανακοινωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να βρίσκονται στα σχολεία πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η Υπουργός επισήμανε ότι η διαδικασία πραγματοποιείται με διαφανή μοριοδότηση, βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων, με τους σχετικούς πίνακες να έχουν επιβεβαιωθεί από το ΑΣΕΠ.

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Τα κενά θα επαναξιολογούνται συνεχώς μετά την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιορισθέντων, ώστε οι ανάγκες που θα προκύπτουν να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Περιορίστηκαν οι αποσπάσεις – 500 περισσότεροι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στη συστηματική προσπάθεια περιορισμού των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εκτός σχολικής τάξης.

Όπως ανέφερε, φέτος οι αποσπάσεις είναι λιγότερες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται περίπου 500 περισσότεροι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου το υψηλό κόστος και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών καθιστούν δυσκολότερη την εξεύρεση προσιτής στέγης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο συνεργάζεται με δήμους και με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων και την εξεύρεση οικονομικά προσιτών λύσεων στέγασης.

Η Υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε παρεμβάσεις στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και στην Ιθάκη, ενώ υπενθύμισε και τα πρόσθετα οικονομικά μέτρα στήριξης των εκπαιδευτικών.

«Θέλω να μετράει κάθε τάξη»

Η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε τη σχολική χρονιά 2026-2027 «μια πολύ κρίσιμη χρονιά για την Παιδεία», καθώς τίθενται οι βάσεις για αλλαγές που θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια στα προγράμματα σπουδών, στα σχολικά βιβλία, στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο αλλά και στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι οι αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης να συνοδεύονται από καλύτερες συνθήκες μέσα στα σχολεία και ανακαινισμένα σχολικά κτίρια, ώστε η αναβάθμιση της εκπαίδευσης να γίνεται αισθητή στην καθημερινή σχολική ζωή.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ανθρώπων της εκπαίδευσης και με δημόσια διαβούλευση στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

«Θέλω να μετράει κάθε τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης απαιτούν χρόνο, ευρύτερες συναινέσεις και θεσμική συνέχεια και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τους χρονικούς ορίζοντες μίας μόνο κυβερνητικής θητείας.