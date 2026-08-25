Συντάξεις χηρείας: Διπλάσια ποσά για περίπου 8.500 δικαιούχους – Ποιοί μένουν εκτός

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Σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις χηρείας φέρνει η νέα ρύθμιση, με περισσότερους από 8.000 δικαιούχους και συγκεκριμένα περίπου 8.500 να αναμένεται να δουν ακόμη και διπλάσιο ποσό με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου.

Η τροπολογία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως καταργεί την περικοπή της σύνταξης χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, η οποία προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου, για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη.

Με τη νέα ρύθμιση, η σύνταξη χηρείας επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος, με αποτέλεσμα χιλιάδες δικαιούχοι να περιμένουν αισθητή ενίσχυση του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Η αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους χηρείας. Η ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά στις συντάξεις λόγω θανάτου που απονεμήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016, ενώ εκτός μένουν όσοι είχαν λάβει αντίστοιχη σύνταξη πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ποιοι θα δουν αυξημένη σύνταξη

Οι περίπου 8.500 δικαιούχοι που καλύπτονται από τη ρύθμιση αναμένεται να δουν τη διαφορά στις πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες είχε εφαρμοστεί η περικοπή μετά την πρώτη τριετία επειδή ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη. Πλέον η συγκεκριμένη περικοπή καταργείται και το ποσό επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

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Για ορισμένους δικαιούχους αυτό σημαίνει ότι το ποσό που θα εισπράττουν μπορεί να είναι ακόμη και διπλάσιο σε σχέση με εκείνο που λάμβαναν μετά την περικοπή.

Περίπου 100.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός

Την ίδια στιγμή, όμως, ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων χηρείας δεν θα δει καμία αύξηση.

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Εκτός της νέας ρύθμισης βρίσκονται οι συνταξιούχοι χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος είχε επέλθει πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου 100.000.

Το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από συνταξιουχικές οργανώσεις, οι οποίες επισημαίνουν ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται στην πράξη συνταξιούχοι χηρείας «δύο ταχυτήτων», καθώς η ημερομηνία απονομής της σύνταξης καθορίζει εάν ένας δικαιούχος θα επωφεληθεί από την αλλαγή.

Το θέμα αφορά ιδιαίτερα περιπτώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου, στους οποίους είχαν εφαρμοστεί οι σχετικές περικοπές.

Τι ισχύει με τα αναδρομικά

Παρά την αύξηση που θα δουν οι δικαιούχοι, δεν προβλέπεται καταβολή αναδρομικών ποσών για τις περικοπές των προηγούμενων ετών.

Αυτό σημαίνει ότι η αποκατάσταση του ποσού της σύνταξης χηρείας θα αποτυπωθεί στις επόμενες καταβολές, χωρίς να επιστραφούν στους δικαιούχους χρήματα που αντιστοιχούν στις μειώσεις προηγούμενων μηνών ή ετών.

Η μόνη πρόβλεψη με αναδρομικό χαρακτήρα αφορά τη διαγραφή οφειλών από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στο προηγούμενο καθεστώς.

Επομένως, για τους περίπου 8.500 δικαιούχους το οικονομικό όφελος ξεκινά από τις νέες πληρωμές, με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου να αποτελούν την πρώτη καταβολή στην οποία αναμένεται να αποτυπωθεί η αλλαγή.