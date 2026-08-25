Αναπληρωτές, σχολεία, βιβλία, φοιτητική στέγη και ιδιωτικά πανεπιστήμια: Τα 9 «καρφιά» του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την εικόνα που παρουσιάστηκε ενόψει της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς ασκεί ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Παιδεία: Η πραγματικότητα πίσω από τα PowerPoint της Υπουργού», ο κ. Παραστατίδης επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο την παρουσίαση της Υπουργού Παιδείας στο Υπουργικό Συμβούλιο, θέτοντας ερωτήματα για τα πραγματικά κενά στα σχολεία και τις επικείμενες προσλήψεις αναπληρωτών, την καθυστέρηση του Πολλαπλού Βιβλίου και του EduPlan.AI, αλλά και την πραγματική στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής.

Παράλληλα, εστιάζει στην έκταση των σχολικών ανακαινίσεων σε σχέση με το σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας, στις εξελίξεις γύρω από τις αδειοδοτήσεις των μη κρατικών πανεπιστημίων, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς και στο χρόνιο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις συνθήκες εργασίας και στέγασης των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η καθημερινότητα του κλάδου δεν αποτυπώνεται στην κυβερνητική παρουσίαση.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ θέτει, τέλος, ζήτημα λογοδοσίας για εξαγγελίες που, όπως υποστηρίζει, επανέρχονται από χρονιά σε χρονιά, αναφέροντας μεταξύ άλλων τους απινιδωτές στα σχολεία, τον εξοπλισμό των Μουσικών Σχολείων, το Πολλαπλό Βιβλίο και το EduPlan.AI. Κεντρικό επιχείρημα της παρέμβασής του είναι ότι η επιτυχία της νέας σχολικής χρονιάς δεν μπορεί να αποτιμηθεί μέσα από παρουσιάσεις και αριθμούς, αλλά από το κατά πόσο οι κυβερνητικές δεσμεύσεις μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Προσλήψεις αναπληρωτών – Σχολεία: Αγωνία για τα κενά στη Φυσική Αγωγή – «Να καλυφθούν από την Α΄ φάση»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής:

Παιδεία: Η πραγματικότητα πίσω από τα PowerPoint της Υπουργού

Η παρουσίαση της Υπουργού Παιδείας στο Υπουργικό Συμβούλιο είχε πολλούς αριθμούς, εξαγγελίες και υποσχέσεις. Αυτό που δεν είχε ήταν έναν στοιχειώδη απολογισμό για όσα εξαγγέλθηκαν πέρυσι και δεν έγιναν και είτε αναβλήθηκαν επ’ αόριστον είτε επιστρέφουν σήμερα ως δήθεν νέες πρωτοβουλίες.

1. Υπολογισμός των κενών με «μπακαλοτέφτερο»

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Η Υπουργός ανακοινώνει από τώρα περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών στην Α΄ φάση και τις παρουσιάζει ως απάντηση στις ανάγκες των σχολείων. Μόνο που οι 5.259 νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ακόμη ολοκληρώσει ούτε την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας τους όταν προσδιορίστηκε αυτός ο αριθμός.

Το βασικό ερώτημα είναι απλό: οι 30.000 αναπληρωτές προέκυψαν από τα πραγματικά κενά των σχολείων ή από το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων;

Παρά τις εξαγγελίες για σύγχρονα συστήματα πρόβλεψης και τεχνητή νοημοσύνη, για μία ακόμη χρονιά χρησιμοποιήθηκε το γνωστό «μπακαλοτέφτερο» και η προσωπική εκτίμηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Το περίφημο EduPlan.AI, που σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα λειτουργούσε από τον Μάρτιο του 2026, τον Απρίλιο βρισκόταν ακόμη στη φάση προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάπτυξή του.

Η περσινή εμπειρία δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς. Παρά τους περισσότερους μόνιμους διορισμούς και περίπου 45.000 προσλήψεις αναπληρωτών στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δημοσιευμένες αποτιμήσεις κατέγραφαν στο τέλος του διδακτικού έτους περίπου 8.000 ακάλυπτα λειτουργικά κενά.

2. Πολλαπλό Βιβλίο: μια αμαρτωλή ιστορία που ακόμη δεν έφτασε στην τάξη

Το Πολλαπλό Βιβλίο παρουσιάζεται ξανά ως μεγάλη μεταρρύθμιση. Η εφαρμογή του, όμως, μετατίθεται πλέον για τον Σεπτέμβριο του 2027.

Προηγήθηκε μια αμαρτωλή ιστορία συνεχών αλλαγών του θεσμικού πλαισίου, παρατάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων και καταγγελιών. Ακόμη και σήμερα εκκρεμούν διαδικασίες αξιολόγησης και οριστικοποίησης βιβλίων.

Μια μεταρρύθμιση που εξαγγέλλεται επί χρόνια, αλλά ακόμη δεν έχει φέρει ούτε ένα νέο βιβλίο στο θρανίο του μαθητή, δύσκολα παρουσιάζεται ως κυβερνητικό success story.

3. Ειδική Αγωγή: οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια

Η Υπουργός προβάλλει 7.230 Τμήματα Ένταξης για 71.184 μαθητές.

Ο αριθμός, όμως, των θεσμοθετημένων δομών δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα: πόσες είναι πραγματικά στελεχωμένες, πόσες ώρες υποστήριξης λαμβάνει κάθε παιδί, τι συμβαίνει με την Παράλληλη Στήριξη και πόσες γνωματεύσεις παραμένουν χωρίς πλήρη κάλυψη.

Δεν αρκεί να μετράμε Τμήματα Ένταξης στο χαρτί. Για την οικογένεια μετρά πόσα παιδιά έχουν από την πρώτη ημέρα και για όλες τις προβλεπόμενες ώρες την υποστήριξη που δικαιούνται.

4. Ανακαινίσεις: 669 σχολεία απέναντι σε 13.842 σχολικές μονάδες

Η ίδια η Υπουργός ξεκίνησε την παρουσίασή της λέγοντας ότι το σύστημα περιλαμβάνει 13.842 σχολικές μονάδες.

Στη συνέχεια ανέφερε 669 σχολεία στις δύο πρώτες φάσεις του «Μαριέττα Γιαννάκου» και μελέτες για ακόμη 500.

Τα 669 αντιστοιχούν μόλις στο 4,8% του συνόλου των σχολικών μονάδων.

Κάθε ανακαίνιση σχολείου είναι θετική. Όμως 669 ανακαινίσεις μέσω ιδιωτικών χορηγιών, σε σύνολο 13.842 σχολικών μονάδων, δεν συνιστούν απάντηση στο συνολικό πρόβλημα των σχολικών υποδομών.

5. Μη κρατικά πανεπιστήμια: για το φιάσκο των αδειοδοτήσεων ούτε λέξη

Από την παρουσίαση για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά απουσίαζε επιμελώς μια εξέλιξη μόλις λίγων ημερών.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τριών από τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν και λειτούργησαν στην Ελλάδα, λόγω πλημμελειών στις διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης.

Για μια κυβερνητική επιλογή που παρουσιάστηκε ως εμβληματική μεταρρύθμιση, η ακύρωση των τριών από τις τέσσερις πρώτες άδειες δεν είναι ασήμαντη διοικητική λεπτομέρεια.

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται. Απαιτούνται απαντήσεις. Ποιος έλεγξε, ποιος εισηγήθηκε ποιος τελικά πιστοποίησε και αδειοδότησε. Αλλά και να εξηγήσει συγκεκριμένα πως και με ποιο χρονοδιάγραμμά θα αντιμετωπισθούν οι σοβαρές επιπτώσεις της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας.

6. «Εθνικός Διάλογος»: 55 συνεδριάσεις εν κρυπτώ

Η Υπουργός ανακοίνωσε με υπερηφάνεια ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 55 συνεδριάσεις για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.

Πενήντα πέντε συνεδριάσεις ποιων; Με ποιες εισηγήσεις; Με ποια πρακτικά; Με ποιες προτάσεις;

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, στις 10 Φεβρουαρίου, η Υπουργός κάλεσε τα κόμματα σε ουσιαστικό διάλογο και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί και μονομερείς αποφάσεις και ότι τα κόμματα θα ενημερώνονται τακτικά μέσω της Επιτροπής.

Έξι μήνες μετά, η Επιτροπή δεν έχει κληθεί ούτε σε μία ειδική συνεδρίαση για την πορεία του διαλόγου. Κόμματα, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς πληροφορούνται τώρα ότι στο μεταξύ έγιναν 55 συνεδριάσεις.

Δεν μπορεί να ονομάζεται «Εθνικός Διάλογος» μια διαδικασία που εξελίσσεται ουσιαστικά εν κρυπτώ.

Η συναίνεση δεν οικοδομείται με ανακοινώσεις εκ των υστέρων. Απαιτεί ενημέρωση, διαφάνεια, τεκμηρίωση και ουσιαστική συμμετοχή.

7. Φοιτητική στέγη: εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, κάλυψη μόλις 7%

Για τη φοιτητική στέγη ακούσαμε ξανά για ΣΔΙΤ, νέες κλίνες και 90 εκατ. ευρώ στεγαστικού επιδόματος.

Η πραγματικότητα αποτυπώνεται σε έναν αριθμό που έχει παραδεχθεί η ίδια η κυβέρνηση: οι δημόσιες φοιτητικές εστίες καλύπτουν σήμερα περίπου το 7% των στεγαστικών αναγκών.

Και ο κυβερνητικός στόχος είναι να φτάσουν μόλις στο 15% έως το 2030.

Την ώρα που το κόστος κατοικίας πιέζει ασφυκτικά χιλιάδες οικογένειες, η κυβέρνηση απαντά με έργα που θα ολοκληρωθούν στο μέλλον αντί με κλίνες που υπάρχουν σήμερα.

Ακόμη και αν επιτευχθεί ο στόχος του 2030, το 85% των φοιτητών με στεγαστική ανάγκη θα εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός δημόσιας φοιτητικής κατοικίας.

8. Οι εκπαιδευτικοί εξαφανίστηκαν πίσω από τους αριθμούς

Στην παρουσίαση υπήρχαν διορισμοί, αναπληρωτές, διαδραστικοί πίνακες, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και νέες πλατφόρμες.

Για τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί, σχεδόν τίποτε.

Στο Υπουργικό παρουσιάστηκε ένα πλέγμα μέτρων για τη στέγασή τους: διπλή επιστροφή ενοικίου, δημόσια ακίνητα, συνεργασία με ΟΤΑ, ακίνητα ΥΠΕΘΑ, φορολογικά κίνητρα.

Την ίδια ημέρα, εκπαιδευτικό σωματείο ζητούσε από τους πολίτες να ανοίξουν τα σπίτια τους για να κοιμηθούν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Αυτή είναι η απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική παρουσίαση και την πραγματικότητα.

Ούτε λέξη για τον διοικητικό φόρτο που έχει μεταφερθεί στους διευθυντές, για τα σχολεία χωρίς γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, για το πραγματικό εισόδημα ενός κλάδου που έχει υποστεί τεράστια μισθολογική υποβάθμιση.

Η ίδια η Υπουργός, ανοίγοντας τον διάλογο για το νέο Λύκειο, δήλωνε ότι «καμία μεταρρύθμιση δεν θα πετύχει χωρίς τους εκπαιδευτικούς» και ότι προηγείται η στήριξη του επαγγέλματός τους.

Πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η στήριξη στην ατζέντα της νέας σχολικής χρονιάς;

9. Οι εξαγγελίες που επανέρχονται

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται παντού.

Οι 10.000 απινιδωτές που ανακοινώθηκαν πέρυσι έγιναν 6.479.

Τα μουσικά όργανα για τα Μουσικά Σχολεία, που πέρυσι θα παραδίδονταν «μέσα στη σχολική χρονιά», ανακοινώνονται ξανά για τη νέα σχολική χρονιά.

Το Πολλαπλό Βιβλίο μετατίθεται ξανά.

Το EduPlan.AI, που θα λειτουργούσε ήδη, παρουσιάζεται ξανά ως επόμενη καινοτομία.

Και ο Εθνικός Διάλογος, που θα ήταν ανοιχτός και συμμετοχικός, μετρά ήδη 55 συνεδριάσεις για τις οποίες η εκπαιδευτική κοινότητα δεν γνωρίζει τίποτε.

Η Παιδεία δεν χρειάζεται άλλο ένα PowerPoint.

Χρειάζεται λιγότερες επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες, περισσότερη λογοδοσία και αποτελέσματα.

Γιατί η νέα σχολική χρονιά δεν θα κριθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κριθεί μέσα στις πραγματικές αίθουσες των σχολείων.