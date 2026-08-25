Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας
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Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή, μετά από σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου βρισκόταν από τον Μάρτιο του 2024.
Ο γνωστός τραγουδιστής, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, έδωσε μια μακρά μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του.
Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια των προβών του για το τηλεοπτικό σόου «J2US».
Ο Δημήτρης Κόκοτας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος από εκείνη την ημέρα, δίνοντας για σχεδόν δύο χρόνια τη δική του μάχη.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μακρά πορεία νοσηλείας, ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή.
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