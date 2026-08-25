Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με 40άρια – Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

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Σε συνθήκες έντονης ζέστης θα παραμείνει η χώρα, με τον υδράργυρο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, τοπικές βροχές και καταιγίδες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι αισθητές ήδη από τις πρωινές ώρες, ενώ ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας.

Οι πολύ θερμές αέριες μάζες αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα και τα επόμενα 24ωρα. Μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας προβλέπεται για την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ουσιαστικά να διαμορφωθούν δύο διαφορετικές ζώνες στη χώρα, καθώς η πιο έντονη ζέστη θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα προβλέπεται σχετική αποκλιμάκωση τόσο της θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας.

Ενισχύονται οι βοριάδες – Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, καθώς το μελτέμι στο Αιγαίο ενισχύεται και θα φτάνει έως τα 7 μποφόρ. Ακόμη μεγαλύτερη ένταση των βοριάδων αναμένεται γύρω στην Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών, με τον κίνδυνο να είναι αυξημένος κυρίως στα νησιά και στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Στην Αττική, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει το απόγευμα τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα πνέουν με μέτρια έως ισχυρή ένταση. Η ενίσχυση των ανέμων σε συνδυασμό με τη ζέστη αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θαλάσσια αύρα, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αναμένεται να φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Νέο κύμα ζέστης από το Σάββατο

Προσωρινή υποχώρηση της θερμής αέριας μάζας προβλέπεται στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, προσφέροντας μια μικρή ανάσα κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει ξανά από το Σάββατο, όταν η ζέστη θα επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα, την ώρα που στο Αιγαίο θα εξακολουθούν να πνέουν ισχυρά μελτέμια.

Στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, το μελτέμι σε ορισμένες περιοχές θα λειτουργεί ως ιδιαίτερα θερμός και ξηρός άνεμος, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις συνθήκες και αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα έντονοι αναμένονται οι άνεμοι στη νότια Κρήτη, όπου σύμφωνα με την πρόγνωση οι βοριάδες ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να ξεπεράσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.