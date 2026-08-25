Υπουργείο Παιδείας: Πάνω από 133.000 ευρώ για αποζημιώσεις και τόκους σε εκπαιδευτικούς

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Εκπαιδευτικοί: 133.611 ευρώ για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων – Σε ποιες Διευθύνσεις κατανέμονται οι πιστώσεις

Στη μεταφορά συνολικών πιστώσεων ύψους 133.611 ευρώ για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν εκπαιδευτικούς προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με απόφαση που εκδόθηκε στις 24 Αυγούστου 2026.

Η απόφαση αφορά τον προϋπολογισμό του 2026 και προβλέπει τη μεταφορά πιστώσεων σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφθούν αποζημιώσεις, συναφείς δαπάνες και τόκοι που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις ή συμβιβαστικές πράξεις.

Συγκεκριμένα, μεταφέρονται 100.062 ευρώ για αποζημιώσεις που αφορούν αποδοχές, επιδόματα και συναφείς δαπάνες, 1.000 ευρώ για λοιπές αποζημιώσεις και 32.549 ευρώ για τόκους από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Πού κατευθύνονται τα ποσά

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η απόφαση αφορά τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, για την οποία προβλέπονται 33.832 ευρώ για αποζημιώσεις, 500 ευρώ για λοιπές αποζημιώσεις και 10.410 ευρώ για τόκους, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 47/2024 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι πιστώσεις κατανέμονται σε τέσσερις Διευθύνσεις.

Για τη Β΄ Αθήνας προβλέπονται 45.230 ευρώ για αποζημιώσεις και 8.520 ευρώ για τόκους, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 400/2025 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας προβλέπονται 217 ευρώ για τόκους, ενώ για την Κέρκυρα 602 ευρώ, επίσης για τόκους που συνδέονται με σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

Στη Λακωνία μεταφέρονται 21.000 ευρώ για αποζημιώσεις, 500 ευρώ για λοιπές αποζημιώσεις και 12.500 ευρώ για τόκους, ενώ για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας προβλέπονται 300 ευρώ για τόκους.

Σύμφωνα με τον πίνακα της απόφασης, το συνολικό ύψος των πιστώσεων ανέρχεται σε:

100.062 ευρώ για αποζημιώσεις που αφορούν αποδοχές, επιδόματα και συναφείς δαπάνες, 1.000 ευρώ για λοιπές αποζημιώσεις και 32.549 ευρώ για τόκους.

Το συνολικό ποσό που μεταφέρεται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων φτάνει έτσι τα 133.611 ευρώ.

Η απόφαση υπογράφεται, με εντολή υπουργού, από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη