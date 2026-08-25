Ζαχαράκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Τι αλλάζει μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ

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Μη κρατικά πανεπιστήμια και νέα σχολική χρονιά: Οι κινήσεις μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ και οι 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών

Στις άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά και στην προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο OPEN.

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των φοιτητών και των οικογενειών τους, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανέδειξε το ΣτΕ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στελέχωση των σχολείων για το 2026-2027, με σχεδόν 5.300 νέους μόνιμους διορισμούς, περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών από την 1η Σεπτεμβρίου και περιορισμό των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εκτός τάξης.

Τι αλλάζει μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ

Όπως ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, το Υπουργείο Παιδείας κινήθηκε από την πρώτη στιγμή με σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και στην αυτοτέλεια των αρμόδιων Αρχών.

Κατά την υπουργό, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συνταγματικότητα και την ουσία της μεταρρύθμισης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά εντοπίζουν συγκεκριμένα διοικητικά, τεχνικά και κανονιστικά ζητήματα, για τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες.

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Στις περιπτώσεις των πανεπιστημίων Keele και York, τα ζητήματα αφορούν τις διαβεβαιώσεις σχετικά με το κτηριακό σκέλος και, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες.

Για το Anatolia, το ζήτημα που είχε προκύψει αφορούσε τη σύνθεση αρμόδιας επιτροπής και, σύμφωνα με την υπουργό, έχει ήδη αντιμετωπιστεί με αλλαγή της σύνθεσής της. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι άδειες θα δοθούν εκ νέου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επαναξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται, πάντως, μόνο στις άδειες. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης προχωρά στον εμπλουτισμό της κανονιστικής πράξης που αφορά τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης.

Με βάση το επικαιροποιημένο πλαίσιο θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες αποφάσεις του ΣτΕ.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη είναι οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς όμως να παρακαμφθεί η απαιτούμενη θεσμική ασφάλεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως σημείωσε, δίνεται στη διασφάλιση των φοιτητών, του ακαδημαϊκού χρόνου που έχει ήδη διανυθεί και της οικονομικής επιβάρυνσης που έχουν αναλάβει οι οικογένειές τους.

Για τα νέα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, θα προηγηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών πριν ξεκινήσουν οι εγγραφές.

«Δεν γίνεται εις βάρος των δημόσιων πανεπιστημίων»

Η Σοφία Ζαχαράκη υποστήριξε ακόμη ότι η ανάπτυξη των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν πραγματοποιείται σε βάρος των δημόσιων ΑΕΙ, αλλά εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρατηγική για την αναβάθμιση και την εξωστρέφεια της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για ανακαινίσεις και συντηρήσεις κτιρίων, φοιτητικές υποδομές και παρεμβάσεις ασφάλειας, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει ενισχυθεί τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Σχολεία: Σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί

Στο δεύτερο μεγάλο σκέλος της συνέντευξης, η υπουργός αναφέρθηκε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 και στην προσπάθεια να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί εγκαίρως στις θέσεις τους.

Μέσα στον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Με τους νέους διορισμούς, ο συνολικός αριθμός των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση από το 2019 ξεπερνά πλέον τις 53.000.

Την ίδια στιγμή, το βάρος πέφτει στην πρώτη φάση των αναπληρωτών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, προγραμματίζεται να ανακοινωθούν περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών από την 1η Σεπτεμβρίου, με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Η διαδικασία, όπως σημείωσε, πραγματοποιείται βάσει μοριοδότησης και ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων, με τους σχετικούς πίνακες να έχουν επιβεβαιωθεί από το ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, τα κενά θα επανεξετάζονται μετά την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιορισθέντων, προκειμένου να καταγράφονται οι ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν και να προχωρά η κάλυψή τους.

Περίπου 500 περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις τάξεις

Σημαντική αναφορά έγινε και στον περιορισμό των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εκτός σχολικής τάξης.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι αποσπάσεις έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα να βρίσκονται φέτος περίπου 500 περισσότεροι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε, ωστόσο, τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές, ιδιαίτερα στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, όπου τα υψηλά ενοίκια και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στέγασης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε συνεργασία με δήμους και τα συναρμόδια υπουργεία για την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων και την εξεύρεση οικονομικότερων επιλογών στέγασης. Η υπουργός αναφέρθηκε ειδικότερα σε παρεμβάσεις στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και στην Ιθάκη, καθώς και σε πρόσθετα οικονομικά μέτρα στήριξης των εκπαιδευτικών.

«Θέλω να μετράει κάθε τάξη»

Η σχολική χρονιά 2026-2027 χαρακτηρίστηκε από τη Σοφία Ζαχαράκη ως «μια πολύ κρίσιμη χρονιά για την Παιδεία», καθώς, όπως ανέφερε, τίθενται οι βάσεις για αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, τα σχολικά βιβλία, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και συνολικά την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στόχος είναι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο να συνδυαστούν με καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και ανακαινισμένες σχολικές εγκαταστάσεις, ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στον οποίο συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και άνθρωποι της εκπαίδευσης, ενώ θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Θέλω να μετράει κάθε τάξη», ανέφερε η υπουργός, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χρειάζονται χρόνο, ευρύτερες συναινέσεις και θεσμική συνέχεια.