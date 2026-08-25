Πειραματικά Σχολεία: Ανακαλείται διετής τοποθέτηση εκπαιδευτικού – Η νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
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Σε ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικού με διετή θητεία σε Πειραματικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με νέα απόφαση που εκδόθηκε στις 25 Αυγούστου 2026 και αφορά τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028.
Ειδικότερα, η απόφαση ανακαλεί μέρος της προηγούμενης πράξης της 28ης Μαΐου 2026 για τις διετείς τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία. Η μεταβολή αφορά εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής, η οποία είχε τοποθετηθεί στο 18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ένταξης.
Η ανάκληση πραγματοποιείται βάσει της Πράξης 18/17-08-2026 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, η οποία διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου στις 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ζητείται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης να κοινοποιήσει τη νέα απόφαση στην ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικό.
Δείτε την απόφαση εδώ
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