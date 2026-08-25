Άνοιγμα σχολείων – Ένας φούρναρης με «μεγάλη καρδιά»: Προσφέρει δωρεάν γεύματα σε μαθητές
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Όπως λέει ο ίδιος, ποτέ κανείς δεν έγινε φτωχός δίνοντας.
Άνοιγμα σχολείων: Στην Πτολεμαΐδα, ένας φούρναρης με “μεγάλη καρδιά” προσφέρει εδώ και οχτώ χρόνια δωρεάν γεύματα σε μαθητές που το έχουν ανάγκη, μικρές πράξεις ανθρωπιάς με μεγάλο, ωστόσο, κοινωνικό αντίκτυπο.
Ο λόγος για τον κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο που, όπως είπε στην κάμερα της ΕΡΤ3, η προσφορά του αυτή, του δίνει μεγάλη χαρά, γι’ αυτό και όλα τα χρόνια δεν έχει σταματήσει να στηρίζει φιλανθρωπικούς συλλόγους και εκκλησίες και, με το άνοιγμα των σχολείων, και παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και τους λείπουν τα απαραίτητα.
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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ