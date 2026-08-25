Άνοιγμα σχολείων – Ένας φούρναρης με «μεγάλη καρδιά»: Προσφέρει δωρεάν γεύματα σε μαθητές

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση μπαίνει η διαδικασία για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς χιλιάδες υποψήφιοι αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της Α’ φάσης και την ανακοίνωση των περιοχών στις οποίες θα κληθούν να υπηρετήσουν.