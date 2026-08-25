Καιρός Σεπτεμβρίου: Τι δείχνουν οι πρώτες τάσεις για θερμοκρασίες και βροχές

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Με έντονες καιρικές αντιθέσεις φαίνεται πως θα κάνει την είσοδό του το φθινόπωρο, καθώς οι πρώτες τάσεις για τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι η παρατεταμένη ζέστη θα επιμείνει, χωρίς όμως να λείπουν οι απότομες μεταβολές με βροχές και πιθανές ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τις πρώτες τάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), ο Σεπτέμβριος αναμένεται να εμφανίσει ένα ιδιαίτερα «διπρόσωπο» καιρικό σκηνικό. Από τη μία πλευρά, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να παραμείνουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ από την άλλη η κάθοδος ψυχρότερων συστημάτων από τον Ατλαντικό μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έντονη αστάθεια.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του καιρού εκτιμάται ότι θα παίξει και η ιδιαίτερα θερμή Μεσόγειος, τα νερά της οποίας έχουν συγκρατήσει μεγάλες ποσότητες θερμότητας μετά το καλοκαίρι.

Ζέστη πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Οι θερμοκρασιακές τάσεις για το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η Ελλάδα, όπως και μεγάλο μέρος της νότιας και κεντρικής Ευρώπης, θα βρεθεί σε συνθήκες θερμοκρασιών υψηλότερων από τις συνηθισμένες για την εποχή.

Το καλοκαίρι, επομένως, δεν φαίνεται να αποχωρεί απότομα με την αλλαγή του ημερολογίου. Η παρουσία αντικυκλωνικών συνθηκών αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση της ζέστης, ενώ σημαντική θεωρείται και η επίδραση της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Τα επιφανειακά νερά της Μεσογείου, μετά την έντονα θερμή καλοκαιρινή περίοδο, εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και κατά 5 βαθμούς Κελσίου θερμότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Η συσσωρευμένη αυτή θερμότητα μπορεί να λειτουργήσει ως «αποθήκη» ενέργειας, διατηρώντας υψηλές θερμοκρασίες στην ατμόσφαιρα και παρατείνοντας κατά διαστήματα το καλοκαιρινό σκηνικό.

Η αλλαγή που μπορεί να έρθει από τον Ατλαντικό

Η εικόνα, ωστόσο, δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρο τον μήνα. Η ενεργοποίηση του λεγόμενου Ισλανδικού Χαμηλού στον Βόρειο Ατλαντικό μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και μετακίνηση διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Εφόσον ψυχρότερες ωκεάνιες αέριες μάζες καταφέρουν να κινηθούν προς την περιοχή της Μεσογείου, θα συναντήσουν μια θάλασσα που παραμένει ιδιαίτερα θερμή, καθώς και θερμές αέριες μάζες.

Η μεγάλη αυτή θερμοκρασιακή διαφορά μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για ισχυρή αστάθεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης έντονων και κατά τόπους επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Πιθανότητα για αυξημένες βροχοπτώσεις

Οι πρώτες τάσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι βροχοπτώσεις να κινηθούν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα σε τμήματα της περιόδου, διακόπτοντας απότομα τα διαστήματα με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες.

Έτσι, ο Σεπτέμβριος ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές: ημέρες που θα θυμίζουν καλοκαίρι μπορεί να ακολουθούνται από περάσματα φθινοπωρινών διαταραχών με βροχές και καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτείται στις περιπτώσεις όπου ψυχρότερες αέριες μάζες θα συναντούν τη θερμή και πλούσια σε υγρασία ατμόσφαιρα πάνω από τη Μεσόγειο, καθώς τότε μπορεί να ενισχύεται η ένταση των φαινομένων.

Ένας Σεπτέμβριος με δύο «πρόσωπα»

Με βάση τις πρώτες μακροπρόθεσμες τάσεις, το βασικό χαρακτηριστικό του Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι οι αντιθέσεις.

Η ζέστη φαίνεται ότι θα επιμείνει και οι θερμοκρασίες θα παραμένουν κατά περιόδους υψηλές για την εποχή. Ταυτόχρονα, όμως, οι πρώτες οργανωμένες φθινοπωρινές διαταραχές ενδέχεται να προκαλούν απότομες μεταβολές, με σημαντικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Πρόκειται πάντως για μακροπρόθεσμη τάση και όχι για πρόγνωση συγκεκριμένων ημερών ή περιοχών, επομένως η ακριβής ένταση, η χρονική στιγμή και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων θα μπορούν να αποσαφηνιστούν όσο πλησιάζουμε στον Σεπτέμβριο.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it