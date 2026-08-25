Άνοιγμα σχολείων: Πότε θα γίνει ο Αγιασμός 2026 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

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Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται να χτυπήσει το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας.

Αυτή την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα στα σχολεία και συγκεκριμένα την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Πρωτομαγιά και Αγίου Πνεύματος συμπίπτουν με περιόδους κατά τις οποίες τα σχολεία θα είναι ήδη κλειστά.

Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκινά τον Σεπτέμβριο και μαζί της επιστρέφει το καθιερωμένο ημερολόγιο με τις εθνικές επετείους, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται το ημερολόγιο του 2027 σημαίνει ότι δύο ημερομηνίες δεν θα προσφέρουν στους μαθητές πρόσθετη ξεκούραση.

Η Πρωτομαγιά μέσα στις διακοπές του Πάσχα

Η πρώτη περίπτωση αφορά την Πρωτομαγιά, η οποία συμπίπτει με την περίοδο των πασχαλινών διακοπών.

Οι διακοπές του Πάσχα για το σχολικό έτος 2026-2027 αναμένεται να αρχίσουν τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 και να ολοκληρωθούν την Κυριακή 9 Μαΐου, με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

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Έτσι, η Πρωτομαγιά δεν δημιουργεί πρόσθετη ημέρα χωρίς μάθημα, αφού τα σχολεία θα βρίσκονται ήδη σε περίοδο διακοπών.

Ακόμη και η μεταφορά της αργίας στην επόμενη εργάσιμη ημέρα για τους εργαζομένους δεν συνεπάγεται αντίστοιχη πρόσθετη σχολική αργία, καθώς οι μαθητές θα εξακολουθούν να βρίσκονται στις πασχαλινές τους διακοπές.

Με κλειστά σχολεία και του Αγίου Πνεύματος

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η οποία το 2027 πέφτει στις 21 Ιουνίου.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί αργία για πολλές κατηγορίες εργαζομένων και μπορεί να δημιουργήσει τριήμερο. Για τους μαθητές, όμως, δεν αλλάζει τίποτα στο σχολικό ημερολόγιο.

Μέχρι τότε η σχολική χρονιά θα έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα σχολεία θα έχουν κλείσει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Επομένως, ούτε η συγκεκριμένη αργία θα προσφέρει μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης από τα μαθήματα.

Δύο αργίες χωρίς «κέρδος» για τους μαθητές

Το ημερολόγιο της σχολικής χρονιάς 2026-2027 διαμορφώνεται, συνεπώς, με δύο αργίες που δεν θα μεταφραστούν σε πρόσθετες ημέρες αποχής από τα μαθήματα.

Η Πρωτομαγιά θα βρει τους μαθητές σε πασχαλινές διακοπές, ενώ η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έρθει μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές διευκολύνσεις για οικογένειες με δίδυμα, τρίδυμα ή περισσότερα παιδιά από πολύδυμη κύηση, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας που αντιμετωπίζουν οι γονείς κατά τα πρώτα χρόνια ανατροφής των παιδιών.

Η γονική άδεια της ΔΥΠΑ αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο στήριξης για τους εργαζόμενους γονείς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αφιερώσουν χρόνο στη φροντίδα των παιδιών τους, χωρίς να στερούνται πλήρως το εισόδημά τους. Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου στον κατώτατο μισθό και σήμερα διαμορφώνεται κοντά στα 758 ευρώ τον μήνα.

Το επίδομα καταβάλλεται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Παράλληλα, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ευελιξία στη χρήση της άδειας και πρόσθετες διευκολύνσεις για ορισμένες κατηγορίες οικογενειών.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Η γονική άδεια αφορά εργαζόμενους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδική ρύθμιση ή σχετική συμφωνία. Επιπλέον, το παιδί για το οποίο ζητείται η άδεια δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας του.

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Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η διαδικασία ξεκινά με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη για τον χρόνο χορήγησης της γονικής άδειας.

Στη συνέχεια, ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε.14 και ακολούθως ο εργαζόμενος καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτησή του στη ΔΥΠΑ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών πέρα από τα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί. Η ψηφιακή διαδικασία έχει στόχο την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ευελιξία στη χρήση της άδειας

Η γονική άδεια δεν είναι απαραίτητο να χορηγείται ως μία συνεχόμενη περίοδος. Οι εργαζόμενοι μπορούν, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, να τη χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας.

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Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής μειωμένου ημερήσιου ωραρίου αντί της συνεχούς απουσίας από την εργασία, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με τη φροντίδα των παιδιών.